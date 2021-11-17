«مش بالليل أوى»..القرش: مشروع مصر يحقق الأمن الغذائى

جدة - نرمين السيد - وأضاف القرش خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مش بالليل أوى" على الراديو 9090 أن المشروع سيعطى فرصة لاقتصاد كلى أقوى، لأن الزراعة تساهم بجزء كبير فى الاقتصاد القومى وحركة الصادرات المصرية.

ولفت إلى أن "مسقبل مصر"، سيساهم فى استقرار أسعار الحاصلات الزراعية فى السوق المصرى، إضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل وجذب القوى العاملة من وادى النيل إلى مناطق جديدة حيوية وتنموية.

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