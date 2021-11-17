الغربية: فحص 160 رأس ماشية و2285 طائرا فى قافلة بيطرية ضمن حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - قال مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية الدكتور حاتم أنور، إنه تم تنفيذ القافلة البيطرية المجانية بقرية شبرا اليمن التابعة لمركز ومدينه زفتى، وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".





يأتى ذلك بالتعاون بين مديرية الطب البيطرى بالغربية وجامعة طنطا والهيئة العامة للخدمات البيطرية، والتى أسفرت عن توقيع الكشف الطبى على 160 حيوانا و2285 من الطيور وصرف العلاج المناسب لهم. وأوضح مدير المديرية -فى بيان اليوم الأربعاء- أن القافلة تستخدم أجهزة السونار لفحص الحيوانات، كما قامت برش جميع الحيوانات لمكافحة الطفيليات الخارجية، بجانب تجريع المواشى بالأدوية اللازمة لمكافحة الطفيليات الداخلية، مضيفا أنه تم تحصين الحيوانات ضد مرض الحمى القلاعية.

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