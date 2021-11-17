رابط الحجز والاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي الإعلان 15

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محمد سياف - ابو ظبي - الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي في جمهورية مصر العربية لمن تقدموا للحجز والتقديم للحصول على وحدات سكنية ضمن مبادرة وزارة الإسكان الاجتماعي، وذلك ضمن الإطار المقدم من الحكومة المصرية لتوفير شقق سكنية لمواطنيها تحديدًا الأسر ذات الدخل المحدود وفئة الشباب؛ على أن يتم تقسيطها على سنوات طويلة، لتسهيل عبء البحث عن شقق كمأوى يسكنون فيه، وهذه المبادرة السكنية متاحة في كل محافظات مصر والتي من بينها العاشر من رمضان، وأكتوبر، والعبور والسادات.

رابط الحجز والاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي

وفي هذا الصدد، فقد قدم الصندوق التابع للتمويل العقاري لدى وزارة الإسكان الكثير من الفرص كي يتسنى للمواطنين الحصول على وحدات سكنية لهم ضمن إطار مشروعات الإسكان الاجتماعي لدى كافة محافظات الجمهورية والتي من ضمنها الإعلان الخامس عشر بفترة سداد حتى 30 سنة، ولزيادة نتائج البحث بشأن التعرف على رابط الحجز والاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان 15 من قبل أعداد مهولة من المواطنين، فقد وضحت وزارة الإسكان الخطوات، والتي جاءت على النحو التالي:

قم بزيارة الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي.

انقر على تبويب “الاستعلام عن الوحدات السكنية الإعلان 15”.

اكتب الرقم القومي الذي يتضمن 14 رقمًا.

اضغط على زر “تسجيل الدخول” كي تظهر نتيجة الاستعلام عن الوحدات السكنية للمواطنين المتقدمين سواء ممن انطبقت عليهم الشروط أو لم تنطبق.

وإذ لم تنطبق الشروط على أي من العملاء، فيتيح صندوق الإسكان فرصة أخرى لتقديم التظلمات، كفرصة أخرى للحصول على الشقق السكنية شرط استيفاء المستندات والشروط المطلوبة.

الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي برقم الهاتف

وقد أتاح صندوق التمويل العقاري طريقة أخرى للاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي؛ وهو الاتصال على الخط الساخن سواء من الهاتف المحمول أو من التليفون الأرضي على الرقم 090011117، والذي يعمل على مدار 24 ساعة في اليوم، كي يرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات من قبل المواطنين بعد أن يسجلون البيانات المطلوبة منهم، كما وفر الإسكان وسيلة أخرى للاستعلام من خلال الخط الساخن ثم ارسال رسالة نصية تتضمن الرقم القومي من خلال الأرقام التالية؛ 1188 و 5777 و 5999 .