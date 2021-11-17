/661861/إلهام-شاهين-تروي-موقف-طريف-بين-هاني-شاكر-ووردة-بإحدى-سهراتهم

حلت الفنانة القديرة إلهام شاهين وصديقتها النجمة هالة صدقي، ضيفتان على برنامج «سهرانين» الذي يقدمه الفنان أمير كرارة، على قناة on، مساء اليوم الأربعاء.

دوت الخليج يرصد مواقف جمعت الفنانة إلهام شاهين بالمطربة وردة

وتحدث إلهام شاهين في بداية الحلقة عن سهراتها الليلة، مشيرة إلى أنها تسعد بتجميع أحبائها كل ليلة من ليالي رأس السنة، كما تحرص دائما على الاحتفال بعيد ميلاد كل مواليد برج الجدي في يوم واحد، موضحة: «انك تلاقي فرصة تبقى سعيد في وسط الناس اللي بتحبهم، لازم متضيعهاش».

إلهام شاهين تروي مواقف جمعتها بوردة وهاني شاكر في إحدى سهراتهم

ثم انتقلت إلهام شاهين للحديث عن وردة، فقالت خلال برنامج «سهرانين»: «وردة دي حبيبة قلبي، كانت ديما تقولي في بيتنين بتوعيي بدخلهم، بيت استاذ خفاجة، وبيتي».

وتابعت: «في ليلة رأس السنة، كانت عايزة تغني مرة عندي والفرقة معجبتهاش، فقام هاني شاكر يلحنلها، وكانت من أمتع السهرات، وكان فيها محمد منير ونجوم كبار كتير».

وكشفت إلهام شاهين عن بداية معرفتها بالمطربة وردة، فقالت: «بدأت صديقتنا من مسلسل الورد، ولما جت تتكرم من الدولة في العيد الوطني في الجزائر رشحتني معاها اتكرم».

واردفت هالة صدقي مؤيدة كلامها: «وردة دمها خفيف، وبيتها مفتوح للكل، وبتحب الورد وبتبعته لكل حبايبها».

مسيرة إلهام شاهين الفنية

بدأت الفنانة إلهام شاهين مسيرتها التمثيلية في نهاية السبعينيات عندما قدمت مسرحية حورية البحر في المريخ ، ثم قامت بأدوار عديدة في مسلسل مثل: أخو البنات ، قل البحر ، ليالي الحلمية ، ونصف ربيع. الآخر “وغيرها من الأعمال التليفزيونية الناجحة بمشاركة أكبر النجوم الفن والتمثيل في ذلك الوقت.

قدمت العديد من الأفلام في السينما ، خاصة في الثمانينيات والتسعينيات ، من بينها تلك الأفلام التي جمعتها مع الممثل القدير عادل إمام ، مثل: “رمضان فوق البركان ، وحلفوت ، وأمهات في المنفى”. كما شارك النجم الراحل محمود عبد العزيز في العديد من الأفلام مثل: “سوق” اللذة والوداعة.

أما هالة صدقي فإن اسمها الحقيقي هالة جورج يونان سباحة سابقة بنادي الزمالك وممثلة مصرية. حاصل على بكالوريوس آداب وعمل في عدد من الأعمال التليفزيونية مثل مسلسل أوراق مصرية وأرابيسك ورجل في زمن العولمة وقدم أكثر من 30 فيلما.