/661862/صامويل-إيتو-سأفوز-برئاسة-اتحاد-الكرة-الكاميرون-رغم-الغش

أعلن أسطورة الكرة الكاميرونية ونادي برشلونة وإنتر ميلان والعديد من الأندية العالمية، صامويل إيتو، ترشحه الرسمي في انتخابات رئاسة الاتحاد الكاميروني لكرة القدم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وغرد الكاميروني عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "اليوم، قدمت أوراقي الرسمية من أجل الترشح في الانتخابات على منصب رئيس الاتحاد".

وتابع: "إنه لشرف كبير أن أفعل ذلك، آمل أن أتمكن في المساعدة في إصلاح اتحاد الكرة الكاميروني ونقل كرة القدم في بلدنا إلى مستوى آخر".

ونقلت شبكة "Africa Top Sports" تصريحات أخرى لمهاجم برشلونة السابق خلال مؤتمره الصحفي أمام مؤيديه اليوم الأربعاء، وقال: "سأكون الرئيس القادم للاتحاد رغم الغش".

صامويل إيتو

وكان إيتو قد دخل في صدام عنيف مع رئيس الاتحاد الكاميروني الحالي ومنافسه المقبل، مبومبو نجويا، وقال عنه في سبتمبر الماضي: "لقد فشل فشلًا ذريعًا، وحان الآن وقت إعادة البناء".

واعتزل إيتو في عام 2019 بعد تجربة في الدوري القطري مع نادي قطر، لتنتهي مسيرة حافلة بالألقاب على المستوى الدولي مع منتخب الكاميرون ومع الأندية الأوروبية بدأت في عام 1997.

الإنتخابات الماضية

الجدير بالذكر أن صامويل إيتو كان قد أعلن تأييده في الانتخابات الماضية للاتحاد الكاميروني لترشيح سيدو مبومبو نجويا، الرئيس الحالي للاتحاد، لكن بحسب البيان فإن هذا المشروع لم يلب "التوقعات" المنتظرة.

وأوضح "قبل ثلاث سنوات دعمت مشروعا بدا واعدا لمستقبل كرة القدم لدينا. ولدى تقييم إنجازاته، أجد نفسي لست نادما على ذلك، رغم أن التوقعات لم تتحقق".

وتعهد إيتو (40 عاما) بتخصيص المكافأة المالية الشهرية التي سيحصل عليها حال اختياره رئيسا للاتحاد الكاميروني لكرة القدم للترويج لمشروعات خاصة بالهواة.