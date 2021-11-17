/661863/المرشح-على-رئاسة-الأهلي-يهاجم-الخطيب-كيف-يتم-منعي-من-عمل-ندوات-بالنادي

تحدث خالد سليمان المرشح على منصب رئاسة الأهلي، أمام محمود الخطيب، حول انتخابات الأهلي القادمة والمنافسة بينه وبين رئيس النادي الحالي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال سليمان في تصريحات تليفزيونية: "كيف يتم منعي من عمل ندوات في النادي، وتم طلب مني صورة البطاقة، ومبلغ 5 ألاف جنية لكي يتم تعليق صورة لي على أحد اليفط داخل النادي"

وأكمل: " كيف يتطلب مني كل ذلك المتطلبات داخل بيتي لكي أتحدث مع الأعضاء في ندوة داخل النادي".

وأضاف: "أوجه سؤالي للخطيب كيف يسمح بهذا، وإذا لم يكن يعلم فهذا خطأ أكبر، فهل يتم التعامل مع القائمة الأخرى بنفس الأسلوب؟".

وأردف: " ازاي النادي الأهلي يوجد به حمام سباحة واحد فقط، التخطيط في البناء داخل النادي تم بشكل خاطئ، والعضو ليس له رفاهية ليستمتع ".

وأشار:" يتم التطاول عليا بسبب أني ترشحت لرئاسة النادي الأهلي، من داخل قناة النادي وبعض المواقع والجروبات المأجورة".

موعد مباراة الأهلي والمقاولون

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المقاولون العرب في الجولة الرابعة من منافسات الدوري الممتاز، والمحدد لها الثامنة مساء الجمعة المقبل على ملعب الأهلي وي السلام.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب بطولة الدوري برصيد 9 نقاط، جمعها من الفوز في ثلاث مباريات بالعلامة الكاملة، حيث بدأ مسيرته بالفوز على الإسماعيلي برباعية نظيفة، ثم على البنك الأهلي في الجولة الثانية بهدف نظيف، وفي الجولة الثالثة حقق الفوز على الزمالك بنتيجة 5-3.

حقق الأهلي الفوز في ٥٤ مباراة وكان التعادل حاضراً في ١٥ مباراة ، بينما فاز المقاولون العرب في٧ مبارايات، ٤٢ مباراة شباك نظيفة للأهلي و١٤ مباراة نظيفة للمقاولون العرب.

الأكثر مشاركة في مبارايات الأهلي والمقاولون العرب هما، أسامة عرابي وربيع ياسين لاعبا الأهلي في تسعينات القرن الماضي.

تعادل الفريقان 0-0 في أول لقاء بينهما بالجولة الثالثة موسم 1978-1979 بتاريخ 29 أكتوبر 1978.

نجح الأهلي في الخروج بشباك نظيفة علي مدار 42 مباراة بشباك نظيفة في تاريخ لقاءات الفريقين،بينما اكتفى المقاولون ب 14 مباراة بشباك نظيفة.

أكبر سلسلة إنتصارات في مواجهة الفريقين كانت من نصيب النادي الأهلي، بعدما نجح في تحقيق 9 انتصارات متتالية. بينما حقق ذئاب الجبل الفوز على الفريق الأحمر بشكل متتالي في مباراتين فقط.