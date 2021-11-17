/661864/وفاة-زهير-رمضان-نقيب-الفنانين-السوريين-بعد-صراع-مع-المرض

رحل عن عالمنا اليوم، بعد تدوال عدد كبير من الشائعات حوله الأيام الماضية، الفنان السوري زهير رمضان نقيب الفنانين السوريين عن عمر يناهز الـ 62 عامًا، بعد وعكة صحية نقل على إثرها إلى العناية المركزة.

دوت الخليجيرصد وفاة الفنان زهير رمضان نقيب الممثلين السوريين

وجاء نبأ الوفاة على الصفحة الرسمية لناقد الأمير أباظة، رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إذ كتب: «البقاء لله، توفى الفنان السوري زهير رمضان بعد صراع مع المرض».

شائعات الوفاة تطارد زهير رمضان قبل رحيله بيومين

وكان قد تداول رواد السوشيال ميديا منذ يومين، وفاة الفنان زهير رمضان، لكن خرجت النقابة في بيان لها عبر صفحتها على "فيسبوك"، لتنفي هذه الأنباء، مؤكدة أن "صحة نقيب الفنانين الأستاذ زهير رمضان بألف خير، وأن صفحة نقابة الفنانين هي المرجع الوحيد لمعرفة الوضع الصحي للنقيب".

مرض الفنان زهير رمضان

وكان المخرج ​صفوان نعمو​ كشف أن نقيب الفنانين السوريين زهير رمضان​ يعاني من وضع حرج للغاية وتدهورت صحته، إذ كتب: «الصديق الفنان زهير رمضان يعاني من وضع صحي حرج مهما كنا متفقين معهُ أو مختلفين حول قراراته كرئيس لنقابة الفنانين لكن يبقى زهير رمضان الفنان والصديق والزميل أرجوا من الله الشفاء العاجل لهُ نحن اليوم بأمس الحاجة إلى الوقوف مع بعضنا جميعاً أكثر من أي وقت لندعوا الله لهُ أن يشفيه ويعافيه ويعود بأقرب وقت بيننا الشفاء العاجل للفنان زهير رمضان»

الجدير بالذكر، أنه غاب الراحل زهير رمضان عن جنازة وتشييع الفنان الراحل صباح فخري بسبب العارض الصحي الذي أصابه حيث كان يغيب عن عدد من المناسبات أيضا بسبب المرض.

وكانت أشهر أعمال زهير رمضان التي اشتهر بها خلال مسيرته الفنية شخصية"أبو جودت" في مسلسل "باب الحارة" وشخصية "المختار" في مسلسل "ضيعة ضايعة".