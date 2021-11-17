/661865/كارتيرون-خسرنا-أمام-الأهلي-بسبب-غياب-التوفيق-والحظ-ومباراة-الإسماعيلي-صعبة

أكد باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي الزمالك، أن الخسارة الأخيرة أمام الأهلي في بطولة الدوري كانت صعبة ومختلفة للغاية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "قناة المحور" "خسارتنا بخمسة أهداف أمام الأهلي كانت لها ظروف خاصة أدت للوصول لهذه النتيجة، ولكنها تظل هزيمة مريرة وصعبة".

وزاد "تسجيل الأهلي 5 أهداف في شباك الزمالك، يشير لوجود أخطاء في خط الدفاع ولابد من معالجتها قبل المباريات القادمة في بطولة الدوري المصري".

وواصل "سيتم إعادة التفكير في الأخطاء التي وقعنا فيها خلال مباراة الأهلي الأخيرة، وأن الفريق أفتقد للتوفيق والحظ في هذه المباراة، ولكن الأخطاء كانت متواجدة ولا يمكن التشكيك بهاط.

واختتم "تنتظرنا مباراة كبيرة أمام الإسماعيلي مساء الجمعة المقبل، وستكون مباراة هامة خاصة أن كل فريق تعرض للهزيمة في الجولة الماضية ويبحث عن الفوز لإستعادة الثقة من جديد لدى الجماهير".

كارتيرون يعلن قائمة الزمالك استعدادا لمواجهة الإسماعيلي

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون قائمة مباراة الإسماعيلي في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاءت القائمة كالتالي :

حراسة المرمى : محمد أبو جبل، محمد عواد.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي، محمود علاء، محمود حمدي الونش، محمد عبد الغني، عبد الله جمعة، محمد عبد الشافي.

خط الوسط : طارق حامد، إمام عاشور، محمود عبد العزيز، يوسف أوباما، إسلام جابر، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي، محمد أوناجم، مصطفى فتحي، أيمن حفني.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري، عمر السعيد.

ويستعد الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم الجمعة المقبل باستاد الإسماعيلية في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان الفريق قد فاز على فريق مستقبل وطن بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي أقيمت بينهما أمس الأول بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.

تاريخ مواجهات الزمالك والإسماعيلي

وخاض الزمالك 130 مبارة حيث فاز الإسماعيلي في33 وتعادل 34 وخسر 63، له 127 هدفًا عليه 181 هدف، كلين شيت 38 لقاء.

الدورى العام لعب 111 مباراة فاز 32 تعادل 32 خسر 47 له 114 هدفًا عليه 136 هدفًا كلين شيت 36 مباراة.

ملعب الإسماعيلى فاز 16 تعادل 21 خسر 17 له 54 هدفًا عليه 49 هدفًا كلين شيت 22 مباراة.

ملعب الزمالك فاز 15 تعادل 10 خسر 31 له 60 هدفًا عليه 87 هدفًا كلين شيت 13 مباراة.

كأس مصر لعب 19 مباراة فاز 2 تعادل 2 خسر 15 له 13 هدفًا عليه 45 هدفًا كلين شيت مباراتين ” الخروج بضربات الترجيح مرتين وخسارة اللقب مرتين".