خالد سليمان منافس الخطيب: «ضياع هوية الأهلي على يد بعض المسئولين المتواجدين حالياً»

/661866/خالد-سليمان-منافس-الخطيب-ضياع-هوية-الأهلي-على-يد-بعض-المسئولين-المتواجدين-حاليا

شن خالد سليمان المرشح على رئاسة النادي الأهلي هجوماً عنيفاً، على ما يحدث داخل النادي في الوقت الحالي من مشاكل وأحداث غير جيده على حد قوله.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال خالد سليمان في تصريحات تليفزيونية على "قناة الأهلي": " ضياع هوية النادي الأهلي على يد بعض المسئولين المتواجدين حالياً الذين يسعوا للشو فقط، ولا يهمهم مصلحة النادي".

وأضاف: " اعضاء النادي أشتكوا من أشياء كثيرة تحدث على سبيل المثال غلق المكتبة في فرع مدينة نصر سبب إنزعاجات كبيرة لدى الأعضاء"

وأكمل: "اعضاء مجلس إدارة الأهلي حاليا لا يتواجدوا ولا نراهم في النادي، فكيف أن يتم انتخابك من جانب العضو ولا تظهر في النادي غير كل سنة مرة".

موعد مباراة الأهلي والمقاولون

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المقاولون العرب في الجولة الرابعة من منافسات الدوري الممتاز، والمحدد لها الثامنة مساء الجمعة المقبل على ملعب الأهلي وي السلام.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب بطولة الدوري برصيد 9 نقاط، جمعها من الفوز في ثلاث مباريات بالعلامة الكاملة، حيث بدأ مسيرته بالفوز على الإسماعيلي برباعية نظيفة، ثم على البنك الأهلي في الجولة الثانية بهدف نظيف، وفي الجولة الثالثة حقق الفوز على الزمالك بنتيجة 5-3.

تاريخ مواجهات الفريقين

حقق الأهلي الفوز في ٥٤ مباراة وكان التعادل حاضراً في ١٥ مباراة ، بينما فاز المقاولون العرب في٧ مبارايات، ٤٢ مباراة شباك نظيفة للأهلي و١٤ مباراة نظيفة للمقاولون العرب.

الأكثر مشاركة في مبارايات الأهلي والمقاولون العرب هما، أسامة عرابي وربيع ياسين لاعبا الأهلي في تسعينات القرن الماضي.

تعادل الفريقان 0-0 في أول لقاء بينهما بالجولة الثالثة موسم 1978-1979 بتاريخ 29 أكتوبر 1978.

نجح الأهلي في الخروج بشباك نظيفة علي مدار 42 مباراة بشباك نظيفة في تاريخ لقاءات الفريقين،بينما اكتفى المقاولون ب 14 مباراة بشباك نظيفة.

أكبر سلسلة إنتصارات في مواجهة الفريقين كانت من نصيب النادي الأهلي، بعدما نجح في تحقيق 9 انتصارات متتالية. بينما حقق ذئاب الجبل الفوز على الفريق الأحمر بشكل متتالي في مباراتين فقط.