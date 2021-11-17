محمد صلاح يبحث عن الصدارة أمام أرسنال بالدوري الإنجليزي

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تنطلق صافرة بداية مباراة ليفربول وآرسنال السبت المقبل في لقاء الجولة الثانية عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، في الساعة السابعة ةالنصف مساء، على ملعب الأنفيلد.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويدخل الدولي المصري محمد صلاح مباراة السبت المقبل بالجولة الـ 12 وهو متصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 10 أهداف، بفارق ثلاثة على الوصيف.

ماذا قدم محمد صلاح أمام ارسنال ؟

ويلتقي ليفربول في المباراة القادمة مع الأرسنال، وبصفوفة الفرعون محمد صلاح للمرة الـ 10، والتينجح فيها صلاح بالمباريات السابقة من العديد من الاهداف ليكون النادي الإنجليزي الثالث على الترتيب أكصر تسجيل في شباكه.

وشارك محمد صلاح مع ليفربول أمام آرسنال في 9 مباريات سابقة، ونجح في تسجيل 7 أهداف وصنع هدفين آخرين، حيث يعتبر الجانرز من أكثر الأندية التي أحرز فيها الفرعون المصري أهداف بعد فريقي واتفورد وبورنموث.

محمد صلاح صاحب أفضل هدف

نجح الفرعون المصري محمد صلاح من تحقيق الفوز بأفضل هدف بالدوري الإنجليزي الممتاز، لشهر أكتوبر من قبل الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن الجدير بالذكر أن محمد صلاح سجل في الشهر الماضي بالدوري الإنجليزي العديد من الأهداف الجميلة، ولكن هدفه في شباك مانشستر سيتي كان الأفضل له وفي البطولة على مدار شهر أكتوبر المنصرم.

أفضل لاعب بالشهر

وأعلن بريميرليج فوز صلاح بالجائزة متفوقا على كل بن تشيلويل "تشيلسي" وماكسويل كورنيت "بيرنلي" وفيل فودين "مانشستر سيتي" وتينو ليفرامينتو "ساوثامبتون" وآرون رامسديل "أرسنال" وديكلان رايس "وست هام" ويوري تيليمانس "ليستر سيتي".

محمد صلاح يعادل أساطير الدوري الإنجليزي:

وبعد حصوله على الجائزة للمرة الرابعة يعادل صلاح في عدد مرات الظفر بها كل من دينيس بيركامب وبرونو فيرنانديز وتيري هنري وفرانك لامبارد وبول سكولز وآلان شيرار وجيمي فاردي.

ويتبقى ثلاث ألقاب بأفضل لاعب في الشهر بالدوري الإنجليزي ويعادل الأرجتيني كينج أجويرو، صاحب السبعة ألقب، والأكصر تتويج به في تاريخ البريميرليج.

افضل لاعب من قبل رابطة الأندية:

حقق الفرعون المصري محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي من تحقيق جائزة أفضل لاعب في شهر أكتوبر المنصرم، في تواجد البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدوري بقميص مانشستر يونايتد.

وقدمة رابطة المحترفين بالدوري الإنجليزي، جائزة الأفضل لشهر أكتوبر لمحمد صلاح بعد تألقه مع فريقة وأمام كبار الدوري ثنائي مانشستر، وتسجل خمسة أهداف في مجمع الشهر وصناعة خمسة أهداف.