«مفتاح حياة» يكشف سبب إلغاء التدابير الوقائية على واردات البليت والحديد

جدة - نرمين السيد - قال المهندس محمد الحنفى، المدير التنفيذى للغرفة المعدنية باتحاد الصناعات، إن قرار إلغاء فرض التدابير الوقائية على واردات البليت وحديد التسليح، تم اتخاذه فى وقت كانت أسعار البليت فى العالم منخفضة، بينما كانت فى مصر مرتفعة، فكان لابد من فرض إجراءات وقائية على الاستيراد من أجل حماية المنافسة بين المنتجين والمستوردين فى مصر.





وأضاف الحنفى، مع برنامج "مفتاح حياة" الذى يقدمه محمود السعيد على الراديو 9090، إن الوضع الآن تغير وأصبح إنتاج البليت فى مصر أرخص من نظيره العالمى، وبالتالى لم يعد هناك أي مبرر للحماية من الدولة على الإنتاج فى الفترة السابقة، ولذا تم إعادة النظر فى قرار فرص التدابير الوقائية على الاستيراد وإلغائها. بالنسبة لتأثير القرار على رفع أسعار حديد التسليح وهل سيؤثر بالسلب على قطاع العقارات، قال إن القرار لن يؤثر بالسلب وبالعكس من الممكن أن تقل أسعار الحديد والبليت عن نظيرتها العالمية، بشرط ثبات مستوى التضخم العالمى، فى الفترة المقبلة. برنامج «مفتاح حياة» يناقش كل ما يخص العقارات والإنشاءات والتوسع العمرانى، ويقدم نصائح حول عمليات الشراء والبيع والإيجارات، ويقدمه محمود السعيد على راديو 9090 يوم الأربعاء من كل أسبوع من الساعة 6 إلى 7 مساء.

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