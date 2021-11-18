فيديو- مساء dmc يحيى الذكرى الثامنة لـ الشهيد محمد مبروك

جدة - نرمين السيد - استعرض برنامج مساء dmc، فى حلقة اليوم الأربعاء، تقريرا مصورا على الشهيد العقيد محمد مبروك، ضابط قطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية، الذى طالته يد الغدر أثناء مروره بسيارته فى شارع نجاتى فى مدينة نصر، حيث أطلق إرهابيون يستقلون سيارة عدة أعيرة نارية تجاهه ما أدى إلى استشهاده.





والشهيد محمد مبروك، اسمه بالكامل محمد مبروك السيد خطاب، مولود فى منطقة حلمية الزيتون عام 1974، تخرج فى كلية الشرطة عام 1995، والتحق بجهاز أمن الدولة بعد عامين فقط من تخرجه واستمر فى عمله بأمن الدولة منذ عام 1997 حتى مايو عام 2011، وبعدها تم نقله إلى جهاز الأمن الوطنى بمديرية أمن الجيزة. كان المقدم محمد مبروك، الشاهد الرئيس فى قضية الخيانة الكبرى للجماعة الإرهابية، حيث أدلى بأقواله أمام نيابة أمن الدولة فى قضية التخابر الشهيرة، وأشرف على تحريات هروب مرسى وأتباعه من سجن وادى النطرون، كما أجرى تحريات دقيقة عن أحداث مكتب الإرشاد فى المقطم، رأت الجماعة أن التخلص منه ضرورة فى ظل الضربات الأمنية التى حققها.

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