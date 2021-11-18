/661868/كارتيرون-رحيل-مروان-حمدي-عن-الزمالك-بسبب-الحصول-على-الأموال-وغير-نادم-على-رحيله

أكد باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي الزمالك، أنه غير حزين على رحيل مروان حمدي مهاجم الفريق إلى سموحة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيوينة عبر "قناة المحور" "لست ناجما على قرار ترك مروان حمدي واللعب لصفوف سموحة، والزمالك قام بالحصول على الأموال نظير هذه الصفقة وكنا نحتاج إليها بشدة".

وزاد "مروان حمدي كان يريد المشاركة بشكل مستمر واللاعب الأن يلعب بشكل جيد، ولست متفاجئت بمستواه، فهو لاعب كبير، وقرار الرحيل جاء بعد المشاورة حول المهاجمين المتواجدين داخل الفريق".

واختتم "لو تواجد مروان حمدي مع الزمالك لكان حبيس دكة البدلاء ولم يتواجد مع منتخب مصر، ولكنني وافق على خروجة للبحث عن المشاركة واللعب بصفة أساسية".

كارتيرون: خسرنا أمام الأهلي بسبب غياب التوفيق والحظ.. ومباراة الإسماعيلي صعبة

أكد باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي الزمالك، أن الخسارة الأخيرة أمام الأهلي في بطولة الدوري كانت صعبة ومختلفة للغاية.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "قناة المحور" "خسارتنا بخمسة أهداف أمام الأهلي كانت لها ظروف خاصة أدت للوصول لهذه النتيجة، ولكنها تظل هزيمة مريرة وصعبة".

وزاد "تسجيل الأهلي 5 أهداف في شباك الزمالك، يشير لوجود أخطاء في خط الدفاع ولابد من معالجتها قبل المباريات القادمة في بطولة الدوري المصري".

وواصل "سيتم إعادة التفكير في الأخطاء التي وقعنا فيها خلال مباراة الأهلي الأخيرة، وأن الفريق أفتقد للتوفيق والحظ في هذه المباراة، ولكن الأخطاء كانت متواجدة ولا يمكن التشكيك بها”.

مروان حمدي

واختتم "تنتظرنا مباراة كبيرة أمام الإسماعيلي مساء الجمعة المقبل، وستكون مباراة هامة خاصة أن كل فريق تعرض للهزيمة في الجولة الماضية ويبحث عن الفوز لإستعادة الثقة من جديد لدى الجماهير".

كارتيرون يعلن قائمة الزمالك استعدادا لمواجهة الإسماعيلي

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون قائمة مباراة الإسماعيلي في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاءت القائمة كالتالي :

حراسة المرمى : محمد أبو جبل، محمد عواد.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي، محمود علاء، محمود حمدي الونش، محمد عبد الغني، عبد الله جمعة، محمد عبد الشافي.

خط الوسط : طارق حامد، إمام عاشور، محمود عبد العزيز، يوسف أوباما، إسلام جابر، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي، محمد أوناجم، مصطفى فتحي، أيمن حفني.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري، عمر السعيد.