/661869/الأهلي-يحدد-قيمة-اللإستغناء-عن-أليو-ديانج

تحدث الناقد الرياضي محمد شبانة حول بيع الأهلي للاعبه المالي أليو ديانج خلال الفترة القادمة، بعد أهتمام أكثر من فريق أوروب بضم اللاعب.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال شبانة عبر برنامجه "بوكس تو بوكس" على قناة ETC: "حددت لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح تسعيرة لبيع المالي اليوديانج لاعب الفريق الاول بالنادي الأهلي خلال فترة الإنتقالات الشتوية في يناير القادم ". وأضاف: "الأهلي اشترط الحصول علي 7 ملايين دولار كاش لبيع اللاعب و9 ملايين حال التقسيط علي 3 أقساط مع وضع 15% نسبة من إعادة بيعه مستقبلاً".

وواصل: "10% في حالة سداد القيمة كاش وذلك بعد وصول عروض عن طريق وكلاء اللاعبين من أندية ليل ونانت الفرنسي وجالاتا سراي وفناربخشة التركي".

واختتم: "اللجنة رفضت الرد علي العروض الشفهية لرحيل اليو ديانج وتمسكت بالعروض الرسمية لاسيما في ظل ترحيب الجنوب افريقي بيتسو موسيماني علي بيع اللاعب حال وصول عرض يوافق عليه النادي".

موعد مباراة الأهلي والمقاولون

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق المقاولون العرب في الجولة الرابعة من منافسات الدوري الممتاز، والمحدد لها الثامنة مساء الجمعة المقبل على ملعب الأهلي وي السلام.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب بطولة الدوري برصيد 9 نقاط، جمعها من الفوز في ثلاث مباريات بالعلامة الكاملة، حيث بدأ مسيرته بالفوز على الإسماعيلي برباعية نظيفة، ثم على البنك الأهلي في الجولة الثانية بهدف نظيف، وفي الجولة الثالثة حقق الفوز على الزمالك بنتيجة 5-3.

تاريخ مواجهات الفريقين

حقق الأهلي الفوز في ٥٤ مباراة وكان التعادل حاضراً في ١٥ مباراة ، بينما فاز المقاولون العرب في٧ مبارايات، ٤٢ مباراة شباك نظيفة للأهلي و١٤ مباراة نظيفة للمقاولون العرب.

الأكثر مشاركة في مبارايات الأهلي والمقاولون العرب هما، أسامة عرابي وربيع ياسين لاعبا الأهلي في تسعينات القرن الماضي.

تعادل الفريقان 0-0 في أول لقاء بينهما بالجولة الثالثة موسم 1978-1979 بتاريخ 29 أكتوبر 1978.

نجح الأهلي في الخروج بشباك نظيفة علي مدار 42 مباراة بشباك نظيفة في تاريخ لقاءات الفريقين،بينما اكتفى المقاولون ب 14 مباراة بشباك نظيفة.

أكبر سلسلة إنتصارات في مواجهة الفريقين كانت من نصيب النادي الأهلي، بعدما نجح في تحقيق 9 انتصارات متتالية. بينما حقق ذئاب الجبل الفوز على الفريق الأحمر بشكل متتالي في مباراتين فقط.