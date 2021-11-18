كارتيرون رداً على تجديد تعاقد أشرف بن شرقي مع الزمالك: أسألوا حسين لبيب

/661870/كارتيرون-ردا-على-تجديد-تعاقد-أشرف-بن-شرقي-مع-الزمالك-أسألوا-حسين-لبيب

أكد باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي الزمالك، أن حسين لبيب، رئيس النادي يتولى ملف تجديد أشرف بن شرقي لاعب الفريق.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "قناة المحور" "لا أعلم شئ عن تجديد تعاقد أشرف بن شرقي، وأتمنى تواجد اللاعب مع الفريق خلال الفترة القادمة بشكل مستمر".

وزاد "أشرف بن شرقي يحق له التفكير في العروض الخارجية من أجل البحث عن الأفضل له وأتمنى له التوفيق دائما".

وتابع "من المؤكد أن اللاعب يبحث عن الإحتراف الخارجي، خاصة أنه بعمر 27 حاليا ويريد خوض هذه التجربة من جديد في سن النضج الكروي".

واختتم "حسين لبيب سيحاول خلال الفترة القادمة إقناع اللاعب بتجديد التعاقد والتواجد مع الفريق بشكل مستمر، وسيتم إنهاء الأمور خلال الفترة القادمة".

كارتيرون: خسرنا أمام الأهلي بسبب غياب التوفيق والحظ.. ومباراة الإسماعيلي صعبة

أكد باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي الزمالك، أن الخسارة الأخيرة أمام الأهلي في بطولة الدوري كانت صعبة ومختلفة للغاية.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "قناة المحور" "خسارتنا بخمسة أهداف أمام الأهلي كانت لها ظروف خاصة أدت للوصول لهذه النتيجة، ولكنها تظل هزيمة مريرة وصعبة".

وزاد "تسجيل الأهلي 5 أهداف في شباك الزمالك، يشير لوجود أخطاء في خط الدفاع ولابد من معالجتها قبل المباريات القادمة في بطولة الدوري المصري".

أشرف بن شرقي

وواصل "سيتم إعادة التفكير في الأخطاء التي وقعنا فيها خلال مباراة الأهلي الأخيرة، وأن الفريق أفتقد للتوفيق والحظ في هذه المباراة، ولكن الأخطاء كانت متواجدة ولا يمكن التشكيك بهاط.

واختتم "تنتظرنا مباراة كبيرة أمام الإسماعيلي مساء الجمعة المقبل، وستكون مباراة هامة خاصة أن كل فريق تعرض للهزيمة في الجولة الماضية ويبحث عن الفوز لإستعادة الثقة من جديد لدى الجماهير".

كارتيرون يعلن قائمة الزمالك استعدادا لمواجهة الإسماعيلي

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون قائمة مباراة الإسماعيلي في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاءت القائمة كالتالي :

حراسة المرمى : محمد أبو جبل، محمد عواد.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي، محمود علاء، محمود حمدي الونش، محمد عبد الغني، عبد الله جمعة، محمد عبد الشافي.

خط الوسط : طارق حامد، إمام عاشور، محمود عبد العزيز، يوسف أوباما، إسلام جابر، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي، محمد أوناجم، مصطفى فتحي، أيمن حفني.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري، عمر السعيد.