/661871/الإسماعيلي-يطلب-من-الزمالك-تفويت-المباراة-له

تحدث يحيى الكومي رئيس نادي الإسماعيلي حول مباراة الزمالك القادمة مع الدراويش ضمن لقائات الأسبوع الرابع من الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال يحيى الكومي في تصريحات تليفزيونية على قناة “ETC”: “كومان رحل عن برشلونة لسوء النتائج، وحينما لا نحقق الفوز في ثلاثة مباريات لابد من التصحيح، ولا أخشى أن تكون أول مباراة للمدرب الجديد أمام الزمالك”

وأضاف ضاحكاً: “لو ربنا كرمنا وفزنا على الزمالك ستكون بداية جيدة، ولو الزمالك ساب لنا الماتش يبقى خير وبركة” في إشارة منه بسخرية بأن يفوت الزمالك اللقاء للإسماعيلي كمداعبة لجماهير القلعة البيضاء.

وأردف: “الإسماعيلي فريق قوي، واللاعبون كانوا في حالة نفسية سيئة بسبب تأخر مستحقاتهم، ولا نمانع من رحيل لاعب يأتي بعرض قوي للنادي في المستقبل”.

وأشار: “لا توجد مشكلة في انهاء الارتباط مع طلعت يوسف بشكل يرضي جميع الأطراف، وسنسعى لضم صفقات جديدة في الانتقالات الشتوية في المراكز التي تحتاج دعم، وستكون صفقات من العيار الثقيل”.

تاريخ مواجهات الزمالك والإسماعيلي

وخاض الزمالك 130 مبارة حيث فاز الإسماعيلي في33 وتعادل 34 وخسر 63، له 127 هدفًا عليه 181 هدف، كلين شيت 38 لقاء.

الدورى العام لعب 111 مباراة فاز 32 تعادل 32 خسر 47 له 114 هدفًا عليه 136 هدفًا كلين شيت 36 مباراة.

ملعب الإسماعيلى فاز 16 تعادل 21 خسر 17 له 54 هدفًا عليه 49 هدفًا كلين شيت 22 مباراة.

ملعب الزمالك فاز 15 تعادل 10 خسر 31 له 60 هدفًا عليه 87 هدفًا كلين شيت 13 مباراة.

كأس مصر لعب 19 مباراة فاز 2 تعادل 2 خسر 15 له 13 هدفًا عليه 45 هدفًا كلين شيت مباراتين ” الخروج بضربات الترجيح مرتين وخسارة اللقب مرتين".

قائمة الزمالك لمواجهة الإسماعيلي

حراسة المرمى : محمد أبو جبل، محمد عواد.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي، محمود علاء، محمود حمدي الونش، محمد عبد الغني، عبد الله جمعة، محمد عبد الشافي.

خط الوسط : طارق حامد، إمام عاشور، محمود عبد العزيز، يوسف أوباما، إسلام جابر، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي، محمد أوناجم، مصطفى فتحي، أيمن حفني.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري، عمر السعيد.