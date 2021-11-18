«إلهام شاهين تنكة..ومشوفتش أخويا لحد وفاة أمي»..أبرز تصريحات هالة صدقي لأمير كرارة

/661872/إلهام-شاهين-تنكةومشوفتش-أخويا-لحد-وفاة-أميأبرز-تصريحات-هالة-صدقي-لأمير-كرارة

حلت الفنانة هالة صدقي، ضيفة على برنامج «سهرانين» الذي يقدمه الفنان أمير كرارة عبرة قناة on.

دوت الخليج يرصد أبرز تصريحات هالة صدقي ببرنامج «سهرانين»

وتحدث هالة صدقي خلال البرنامج عن فترات ومواقف من حياتها الشخصية، وعن صداقتها القوية التي تجمعها بالفنانة إلهام شاهين، ونرصد أبرز هذه التصريحات خلال التقرير الآتي:

هالة صدقي لأميرة كرارة ببرنامج «سهرانين»

- كان نفسي أطلع دكتورة لأن بابا اتولد عنده عيب خلقي في القلب، كان الدم الفاسد واصل بالدم النقي، فكان لازم يتعمل حاجز، وكان بابا أول واحد في العالم يعمل العملية دي في فرنسا

- أمي كانت مديرة مدرستي لحد إعدادي فأما كانت تخصم لمدرس أو تزعقله كان بيضربني، كانو بينتقموا من ماما فيا، وأما كنت بتخانق مع صحابي كنت أنا اللي بضرب

- باسم أخويا الوحيد وصحبي اووي وحبيبي اوي، سافر أمريكا وهو ١٥ سنة لكن أما ماما توفيت قاعد معايا دلوقتي، وهو في أمريكا كان لازم يبعتلي الاول أي حاجة جديدة تحصله.

- كنت في الزمالك، وكنت لسة والدة وكان فيه انفلونزا الخنازير، فقولت أروح في المزرعة، وحبيت القاعدة هناك،وسط الهوا والخضرا.

- بتشائم من يوم التلات ولازم يحصلي كارثة فيه، وبعد كدة اتنقل للأربع.

- عرفت إلهام وهي في رابعة جامعة، وكانت تنكة اووي.

- إلهام شاهين نقطة ضعفها الملايكة.

- بحب الكلاب، ومربية ١٧ كلب، وعندي الكلب البلدي دا أحلاهم وبقى يتصدر لفرنسا دلوقتي، لأنه الأذكى والأقوى.

-سعاد حسني تتميز عن الجميع في أنها بتعمل كل الالوان، وبارعة في أداء الادوار، والكاميرا بتحبها جدا.

هالة صدقي تشيد بأحمد السقا

وكانت قد أشادت الفنانة هالة صدقي بالفنان أحمد السقا بعد تكريمه ضمن فاعليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة الذي انطلق منذ يومين، معربة عن سعادتها بذلك الحدث.

ونشرت هالة صدقي صورة لها مع أحمد السقا وأصدقائها بمهرجان الجونة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وعلقت عليها: “مبروك لاحمد السقا التكريم وسعيده جدا بيه وبنجاحه ، الف مبروك يا احمد وتستاهل حب الجمهور وزملائك”.