/661873/بسبب-منتخب-مصر-طبيب-الزمالك-يعلن-غياب-مدافع-الفريق-عن-لقاء-الإسماعيلي-بالدوري

أكد الدكتور محمد أسامة، طبيب نادي الزمالك، أن أحمد فتوح لاعب الفريق، سوف يغيب عن لقاء الإسماعيلي القادم بسبب الإصابة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيوينة عبر "قناة المحور" "كل لاعبي المنتخب في حالة جيدة وجاهزون لموقعة الإسماعيلي القادمة بإستثناء أحمد فتوح".

وتابع "قمنا بالإطمئنان على حالة محمود الونش، خاصة بعدما أشتكى من الركبة، ولكن اللاعب بخير ولعب مباراة الجابون بشكل جيد، وجاهز لمباراة الإسماعيلي".

وتابع "أحمد فتوح تعرض لإصابة خلال لقاء أنجولا بتصفيات كأس العالم، وكان من الصعب المشاركة في مباراة الجابون، وقرر الجهاز الطبي لمنتخب مصر إراحة اللاعب".

وزاد "من الصعب لحاق أحمد فتوح بلقاء الإسماعيلي، ونسعى لتجهيزة خلال المباريات القادمة، لأنه من الركائز الهامة للفريق".

واختتم "طبيب منتخب مصر على تواصل دائم معنا ويحافظ على حالة اللاعبين ولا يجازف بأي لاعب إلا في حال جاهزيتة بشكل كامل".

كارتيرون يعلن قائمة الزمالك استعدادا لمواجهة الإسماعيلي

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون قائمة مباراة الإسماعيلي في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاءت القائمة كالتالي :

حراسة المرمى : محمد أبو جبل، محمد عواد.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي، محمود علاء، محمود حمدي الونش، محمد عبد الغني، عبد الله جمعة، محمد عبد الشافي.

خط الوسط : طارق حامد، إمام عاشور، محمود عبد العزيز، يوسف أوباما، إسلام جابر، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي، محمد أوناجم، مصطفى فتحي، أيمن حفني.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري، عمر السعيد.

ويستعد الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم الجمعة المقبل باستاد الإسماعيلية في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان الفريق قد فاز على فريق مستقبل وطن بهدفين مقابل هدف في المباراة الودية التي أقيمت بينهما أمس الأول بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.

تاريخ مواجهات الزمالك والإسماعيلي

وخاض الزمالك 130 مبارة حيث فاز الإسماعيلي في33 وتعادل 34 وخسر 63، له 127 هدفًا عليه 181 هدف، كلين شيت 38 لقاء.

الدورى العام لعب 111 مباراة فاز 32 تعادل 32 خسر 47 له 114 هدفًا عليه 136 هدفًا كلين شيت 36 مباراة.

ملعب الإسماعيلى فاز 16 تعادل 21 خسر 17 له 54 هدفًا عليه 49 هدفًا كلين شيت 22 مباراة.

ملعب الزمالك فاز 15 تعادل 10 خسر 31 له 60 هدفًا عليه 87 هدفًا كلين شيت 13 مباراة.

كأس مصر لعب 19 مباراة فاز 2 تعادل 2 خسر 15 له 13 هدفًا عليه 45 هدفًا كلين شيت مباراتين ” الخروج بضربات الترجيح مرتين وخسارة اللقب مرتين".