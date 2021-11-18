/661874/حازم-إمام-مستوى-منتخب-مصر-مع-كارلوس-كيروش-أفضل-من-حسام-البدري-وطريقة-اللعب-الجديدة-لا-تتناسب-مع-أفشة-والسعيد

أكد حازم إمام، نجم الزمالك السابق، أن أداء منتخب مصر مع المدير الفني كارلوس كيروش مختلف عن فترة حسام البدري المدير الفني السابق.

ويرصد تحيا مصر التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "قناة المحور" "طريقة لعب حسام البدري كانت دفاعية وتعتمد على الهجمات المرتدة، وكان يبحث عن التحفظ الدفاعي بشكل كبير وهو ما ظهر خلال مباريات منتخب مصر معه".

وزاد "حسام البدري كان يعتمد على الدفاع المستميت في المبارياتالتي تقام خارج مصر، وهذا عكس كارلوس كيروش الذي يعتمد على الهجوم وهو ما ظهر خلال مبارتي ليبيا وأنجولا، وتجنب الخسارة وتقديم مستوى متميز".

وتابع "مباراة أنجولا كانت غير جيدة ولكن يحسب للاعب المنتخب أنهم عادوا بالنتيجة وتعادلوا وحصلوا على نقطة ثمينة، وطريقة لعب كارلوس كيروش الحالية 3/4/3 هي الأنسب لهذا الجيل".

واختتم "الخطة الحالية لمنتخب مصر لا تتناسب مع أسلوب لعب عبد الله السعيد ومحمد مجدي أفشة، بجانب عمرو السولية ومحمد النني، والمدرب سيتمكن أن يصل للحلول خلال الفترة القادمة".

كيروش: منتخب مصر يلعب بشكل جماعي لا يعتمد على صلاح فقط

قال كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، عقب الفوز على الجابون 2/1، أن منتخب مصر لا يعتمد على لاعب واحد فقط، بل يلعب كمجموعة وهذا ما شاهدناه في اللقائات الماضية.

وقال كيروش خلال المؤتمر الصحفي: "لست مسئول عن الماضي في المنتخب، ولا يشغلني سوى الحاضر والمستقبل وهذا ما أخطط له"

وأكمل: " لدينا لاعبين تدخل الملعب الجميع ينتظر منهم شئ مختلف مثل محمد صلاح، ولكن الأهم شغل الفريق كمجموعة، وأي لاعب يدخل للملعب يحدث تغيير للنتيجة والأداء".

وأضاف: "أشكر اللاعبين على بذلهم أقصى ما في قدراتهم، والأن تفكيرنا في كأس العرب وكأس الأمم وهذا ما نخطط له".

وأردف: " قميص منتخب مصر وزنه 200 جرام، ولكن للاعبين الصغارعندما يدخل أرض الملعب يصبح ألف كيلو، وعلى اللاعبين تحمل مسئوليته".

وأختتم قائلاً: "غداً سيصبح لدينا 40 لاعب جاهزين في قوام المنتخب، لاختيار منهم 11 فقط في التشكيل الأساسي".