/661876/أحمد-شوبير-محمد-صلاح-غير-سعيد-بالحرس-الشخصي-له-في-المباريات-والشكل-العام-مستفز

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن محمد صلاح غير سعيد بوجود الحرس الخاص به مع منتخب مصر داخل أرض الملعب.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال برنامجة التليفزيوني عبر "أون تايم سبورتس" "أحترم قرار الاتحاد المصري لكرة القدم، بوجود حرس خاص لمحمد صلاح، ولكن لابد أن يكونوا مدربين ويعرفوا جيدا حدود عملهم".

وزاد "غير مقبول تواجد الحرس الخاص داخل أرض الملعب، لأن ذلك يبرز صورة غير جيدة، وإذا أراد اتحاد كرة القدم المصري تواجد حراس فيكونوا مدربين بشكل كافي".

وتابع "لا ألوم على الحرس الخاص لمحمد صلاح، لأن التعليمات التي جاءت لهم هي مرافقة اللاعب في كل مكان غير جيدة، وهذا الأمر يغضب محمد صلاح ولكنه مضطر على تحمل هذا الأمر".

وأكمل "لاعب كرة القدم لا يحب القيود وحدث هذا الأمر معي من قبل ورفضته بعد يومين، فلاعب الكرة يريد الراحة والتعامل بشكل جيد مع الجميع، ولكن ظهور هذا الشكل أمر مستفز وأغضب الجميع".

واختتم "ندعم محمد صلاح ومنتخب مصر بشكل مستمر ولكن كان يجب الحديث عن هذا الأمر، من أجل معالجته بشكل سريع والظهور بشكل جيد".

ماتيوس كوستا عن نزول المشجعين الملعب: محمد صلاح لا يأتي كل يوم لأنجولا

كشف الأنجولي ماتيوس كوستا قائد منتخب أنجولا السابق، عن رأيه في نزول جمهور منتخب بلاده لأرضية ملعب المباراة أمام مصر لإلتقاط الصور، مع الفرعون محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي.

وقال كوستا في تصريحات ما بعد مباراة مصر وأنجولا، في لقاء الجولة الخامسة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين مقابل هدفين.

كوستا عن سبب نزول المشجعين ملعب المباراة

وقال: "عندما ترى ميسى ورونالدو فتذهب لكي تلتقط صورة معهما، ومحمد صلاح واحد من أفضل لاعبي العالم ولا يأتي لـ انجولا كل يوم، كانت فرصة طيبة والمشجعون كانوا حريصين على التقاط الصورة معه لأنه لاعب من نوعيه خاصة".

شهدت مباراة مصر وأنجولا بالجولة الخامسة من الدور الاول من تصفيات أفريقيا لكأس العالم، على توقف المباراة ثلاث مرات بسبب نزول مشجعين من جمهور المنتخب الأنجولي، لإلتقاط بعض الثور مع محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، والمرشح الأقوى لعام 2021 بحصد الكرة الذهبية.