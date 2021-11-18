/661878/عودة-الدوري-المصري-تعرف-على-مباريات-اليوم

يعود الدوري المصري للحياة مرة أخرى بعد توقفه بعد لعب 3 جولات، بسبب التوقف الدولي، الذي خاض منتخب مصر خلاله مبارتين أمام أنجولا والجابون في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتنطلق اليوم الخميس مباريات الأسبوع الرابع من الدوري العام بأربعة لقائات، حيث سيتقابل فاركو مع مصر المقاصة في الثالثة عصراً، والشرقية للدخان يستضيف فيوتشر في تمام الساعة 5:30.

وفي تمام الثامنة مساءاً تقام مبارتين بين الاتحاد السكندري والجونة، وسيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي.

وتستكمل باقي المباريات في اليوم التالي، بمواجهات قوية أبرزها الزمالك أمام الإسماعيلي في ديربي "أولاد العم" والأهلي أمام المقاولون العرب.

تاريخ مواجهات الزمالك والإسماعيلي

وخاض الزمالك 130 مبارة حيث فاز الإسماعيلي في33 وتعادل 34 وخسر 63، له 127 هدفًا عليه 181 هدف، كلين شيت 38 لقاء.

الدورى العام لعب 111 مباراة فاز 32 تعادل 32 خسر 47 له 114 هدفًا عليه 136 هدفًا كلين شيت 36 مباراة.

ملعب الإسماعيلى فاز 16 تعادل 21 خسر 17 له 54 هدفًا عليه 49 هدفًا كلين شيت 22 مباراة.

ملعب الزمالك فاز 15 تعادل 10 خسر 31 له 60 هدفًا عليه 87 هدفًا كلين شيت 13 مباراة.

كأس مصر لعب 19 مباراة فاز 2 تعادل 2 خسر 15 له 13 هدفًا عليه 45 هدفًا كلين شيت مباراتين ” الخروج بضربات الترجيح مرتين وخسارة اللقب مرتين".

اتحاد الكرة يدرس تقليل عقوبة شيكابالا لـ4 مباريات

ترددت بعض الانباء داخل اتحاد الكرة، بأنه سيتم رفع الإيقاف عن محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد نادي الزمالك عقب لقاء الإسماعيلي القادم.

وسيكتفي اتحاد الكرة بعقوبته 4 مباريات فقط مثل زميله في الفريق حازم إمام، الذي تم تطبيق عليه تلك العقوبة بعد أحداث مباراة البنك الأهلي في نهاية الدوري العام الموسم الماضي.

وكان حصل شيكابالا على حكم من مركز التسوية والتحكيم بإلغاء العقوبة الموقعه عليه من إتحاد الكرة، بجانب مناقشة الأمر في مجلس النواب بأن قرارات لجنة التوسية والتحكيم ملزمه وعلى اتحاد الكرة تنفيذها، وهو ما لم يحدث حتى الأن.