فيديو.. طالب ثانوى يفوز بالمركز السادس فى مسابقة دولية لتطبيقات مايكروسوفت

جدة - نرمين السيد - قال الطالب محمود طلعت، الفائز بالمركز السادس عالميا فى المسابقة الدولية بتطبيقات برامج مايكروسوفت، إن الوصول لهذا المركز تطلب منه جهدا كبيرا، مشيرا إلى أنه عثر عليها بالصدفة أثناء تصفحه شبكة الإنترنت.





وفى مداخلة مع الإعلامى رامى رضوان، ببرنامج مساء dmc، عبر فضائية dmc، أوضح طلعت أن الاختبارات التى أجراها فى المسابقة تتم على نسختى 2016 و2019، باعتبارهما أحدث نسختين من البرنامج الذى تتم عليه المسابقة، قائلا: "كنت بنافس على مستوى العالم الصين واليابان ومقدونيا والولايات المتحدة الأمريكية". وأعرب محمود طلعت عن سعادته بالوصول لهذا المركز فى المسابقة الدولية، لافتا أن من يحصل على أعلى درجات يفوز، مشيرا إلى أن تلك المسابقة لها عدة تصنيفات.

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