/661875/حازم-إمام-مصر-لم-تصعد-إلى-كأس-العالم-2002-بسبب-قرار-رحيل-محمود-الجوهري-الخاطئ

أكد حازم إمام، نجم الزمالك السابق، أن مروان حمدي لا يصلح للعب في مركز الجناح مع منتخب مصر، وينطبق الأمر على أحمد ياسر ريان.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "قناة المحور" "قرار لعب أحمد ياسر ريان ومروان حمدي في مركز الجناح خلال المباراة الأخيرة، لم يكن مقنع، ولابد أ، يتم الإعتماد عليهم فقط في مركز الهجوم، ومحمد شريف يجيد فقط في مركز المهاجم الصريح خلال الفترة الحالية".

وتابع "دائما المدير الفني الأجنبي يلقى الدعم عكس المدرب المصري، وظهر ذلك خلال كأس القارات عام 1999 بعد خسارة مصر أمام السعودية 5/1 وجاء قرار رحيل محمود الجوهري عن تدريب المنتخب، وكان هذا القرار خاطئ للغاية".

وزاد "رحيل الجوهري عن منتخب مصر، منع الفراعنة في التواجد بكأس العالم 2002 لأن الجوهري كان مدرب المنتخب قبلها ويعرف كل كبيرة وصغيرة، ولكن قرار رحيله كان مفاجئة للجميع".

وأكمل "لا يتم التعامل مع الأزمات بشكل إحترافي، ويتم حساب المنظومة بالكامل وهذا الأمر خاطئ ويجب متابعة كل الأمور الخاصة في حاله الإخفاق بطريقة جيدة حتى لا يحدث إهتزاز للمنظومة بالكامل".

حازم إمام: مستوى منتخب مصر مع كارلوس كيروش أفضل من حسام البدري.. وطريقة اللعب الجديدة لا تتناسب مع «أفشة والسعيد»

أكد حازم إمام، نجم الزمالك السابق، أن أداء منتخب مصر مع المدير الفني كارلوس كيروش مختلف عن فترة حسام البدري المدير الفني السابق.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "قناة المحور" "طريقة لعب حسام البدري كانت دفاعية وتعتمد على الهجمات المرتدة، وكان يبحث عن التحفظ الدفاعي بشكل كبير وهو ما ظهر خلال مباريات منتخب مصر معه".

وزاد "حسام البدري كان يعتمد على الدفاع المستميت في المبارياتالتي تقام خارج مصر، وهذا عكس كارلوس كيروش الذي يعتمد على الهجوم وهو ما ظهر خلال مبارتي ليبيا وأنجولا، وتجنب الخسارة وتقديم مستوى متميز".

منتخب مصر

وتابع "مباراة أنجولا كانت غير جيدة ولكن يحسب للاعب المنتخب أنهم عادوا بالنتيجة وتعادلوا وحصلوا على نقطة ثمينة، وطريقة لعب كارلوس كيروش الحالية 3/4/3 هي الأنسب لهذا الجيل".

واختتم "الخطة الحالية لمنتخب مصر لا تتناسب مع أسلوب لعب عبد الله السعيد ومحمد مجدي أفشة، بجانب عمرو السولية ومحمد النني، والمدرب سيتمكن أن يصل للحلول خلال الفترة القادمة".