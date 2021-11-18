/661879/حسين-السيد-بن-شرقي-لن-يلعب-في-مصر-غير-للزمالك

تحدث حسين السيد المشرف العام على كرة القدم بنادي الزمالك حول ملف التجديدات للاعبين في القلعة البيضاء.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال في تصريحات تليفزيونية على قناة "ETC": "الموسم الحالي لدينا 11 لاعبا تنتهى عقودهم في الصيف المقبل، ونسعى لوضع خطة لتجديد عقود الجميع على عدة مراحل".

وأشار: “أشرف بن شرقي أبلغني بأنه لن يلعب في مصر سوا لنادي الزمالك، وهناك أحترام متبادل بيننا”.

وأضاف: "اللجنة التي تدير النادي حينما تخرج بتصريحات عن انهاء مفاوضات التجديد، تكون بالفعل انتهت، لا نحب التعامل مع الجماهير بالمسكنات، لذلك نريد أن تكون علاقتنا بالجماهير في درجة كبيرة من الشفافية".

وواصل: "لاعيبة النادي زملكاوية للغاية، والمفاوضات مع بعض اللاعبين لا تستغرق 48 ساعة، ورسالتى للجماهير اطمئنوا لن يلعب لاعب في الفريق لي نادي داخل مصر سوى للزمالك".

وواصل: "ضيق الوقت يحرمنا من الجلوس مع اشرف بن شرقي والتفاوض معه على التجديد، ومفاوضات عبد الله جمعة وإمام عاشور لم تستغرق نص ساعة”.

اتحاد الكرة يدرس تقليل عقوبة شيكابالا لـ4 مباريات

ترددت بعض الانباء داخل اتحاد الكرة، بأنه سيتم رفع الإيقاف عن محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد نادي الزمالك عقب لقاء الإسماعيلي القادم.

وسيكتفي اتحاد الكرة بعقوبته 4 مباريات فقط مثل زميله في الفريق حازم إمام، الذي تم تطبيق عليه تلك العقوبة بعد أحداث مباراة البنك الأهلي في نهاية الدوري العام الموسم الماضي.

وكان حصل شيكابالا على حكم من مركز التسوية والتحكيم بإلغاء العقوبة الموقعه عليه من إتحاد الكرة، بجانب مناقشة الأمر في مجلس النواب بأن قرارات لجنة التوسية والتحكيم ملزمه وعلى اتحاد الكرة تنفيذها، وهو ما لم يحدث حتى الأن.

تاريخ مواجهات الزمالك والإسماعيلي

وخاض الزمالك 130 مبارة حيث فاز الإسماعيلي في33 وتعادل 34 وخسر 63، له 127 هدفًا عليه 181 هدف، كلين شيت 38 لقاء.

الدورى العام لعب 111 مباراة فاز 32 تعادل 32 خسر 47 له 114 هدفًا عليه 136 هدفًا كلين شيت 36 مباراة.

ملعب الإسماعيلى فاز 16 تعادل 21 خسر 17 له 54 هدفًا عليه 49 هدفًا كلين شيت 22 مباراة.

ملعب الزمالك فاز 15 تعادل 10 خسر 31 له 60 هدفًا عليه 87 هدفًا كلين شيت 13 مباراة.

كأس مصر لعب 19 مباراة فاز 2 تعادل 2 خسر 15 له 13 هدفًا عليه 45 هدفًا كلين شيت مباراتين ” الخروج بضربات الترجيح مرتين وخسارة اللقب مرتين".