/661880/أحمد-دياب-سعيد-بعودة-الجماهير-للمدرجات-بعد-غياب-9-سنوات-ويعدد-أسباب-ظهور-بطولة-الدوري-بالكشل-الممتاز

أكد أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المحترفة، أن إجتماع الرابطة اليوم كان من أجل الحديث عن الجولات الثلاثة الأولى لبطولة الدوري المصري والتجهيز للفترة المقبلة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" "سعداء بعودة الجماهير بعد غياب 9 سنوات للمدرجات، وهناك إمكانية في محاولة أعداد الجماهير خلال الفترة القادمة، بشرط الالتزام، ونجحنا في إقامة مباراة القمة في موعدها الطبيعي".

وتابع "منذ عامين ومباراة القمة بين الأهلي والزمالك، لا تقام في موعدها وهذا العام أقيمت بشكل جيد وناجح وفي تواجد الجماهير التي أعطت للمباراة رونق جميل، وهناك مجهودات كبيرة تقام قبل بداية بطولة الدوري من أجل الخروج بهذا الشكل الكبير".

وزاد "توجهت من قبل بالشكر لكل من ساهم في الظهور بهذا المستوى الجيد لبطولة الدوري المصري، وأكرر دائما الشكر لكل من ساهم لأعضاء الرابطة التي أتشرف بالعمل معهم، وشكر خاص لوزارة الداخلية، والمتحدة للإعلام وشبة قنوات أون، وشركة برزنتيشن، وتذكرتي والشركة الأفريقية، واتحاد الإذاعة والتليفزيون".

واختتم "منتخ الدوري المصري مجهود المجموعة بالكامل، ومصر تستحق أكثر من ذلك والهدف خلال الفترة القادمة هي لائحة النظام الأساسي، وعرضها على الأندية للبداية بالعمل عليها العام المقبل، وكأس الرابطة ينطلق في يناير، والجماهير عادت لمشاهدة بطولة الدوري بعد التجديدات التي حدثت مؤخرا".