فيديو- حاجة تفرح.. مساء dmc يعرض تقريرا عن أسرة الفن اليدوى فى الفيوم

جدة - نرمين السيد - عرض برنامج مساء dmc، المذاع على قناة dmc الفضائية، تقريرا مصورا عن أسرة بمحافظة الفيوم، تعشق الفن، فازت بمسابقة أفضل مشروع متناهى الصغر بـ مبادرة "حياة كريمة"، حيث يعمل جميع أفرادها بمشروع اللوحات الفنية والصناعات اليدوية.





حيث حولوا منزلهم إلى ورشة عمل صغيرة لرسم اللوحات الفنية، وهناك جزء من المنزل لإعادة استخدام المخلفات وتدويرها. وقال رب الأسرة لـ مساء dmc، إن المشروع يسمى بـ أسرة الفن اليدوى، "وكلنا نعمل كأسرة واحدة، وكل شخص فينا لديه القدرة والتميز فى شىء معين، وأحاول بشكل أو بآخر أن أنمى موهبة كل فرد من أفراد الأسرة ليخرج أفضل ما لديه فى المنتجات". فى حين قالت زوجته: "أولادى لديهم موهبة ورثوها من والدهم، حيث يمكنهم عمل اللوحات الفنية، والرسم على الزجاج والخوص وعمل التحف والرسومات المميزة". وفى سياق متصل، عبر الأبناء عن حبهم الشديد للفن اليديوى، مؤكدين تفانيهم فى العمل من أجل إخراج أفضل منتج، مرجعبن الفضل فى ذلك إلى والديهما.

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