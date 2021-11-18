الصحة: 41 مليون مواطن تلقوا لقاح كورونا حتى الآن

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة والسكان، إن الدولة تعاملت مع البيروقراطية القديمة وأنهتها من أجل التيسير على المريض، بالإضافة إلى رفع كفاءة المستشفيات والوحدات الصحية، من أجل الارتقاء بالخدمة التى تقدم للمصريين والحفاظ على صحتهم.





وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج "الحياة اليوم"، والذى يقدمه الإعلامى محمد مصطفى شردى، عبر قناة "الحياة" الفضائية، أن إجمالى من حصلوا على لقاح كورونا بلغ 41 مليون مواطن حتى الآن، سواء من حصل منهم على جرعة واحدة وينتظر الثانية أو من حصل على جرعتين من اللقاح، مؤكدا أن هذا العدد سيزيد قبل نهاية العام. ولفت إلى أنه تم عمل بنية تحتية صحية قوية فى البلاد، بالإضافة إلى تدريب الأطقم الطبية فى الخارج على جميع التخصصات الدقيقة والتى تحتاج إلى مهارة عالية، بهدف الوصول إلى أقل فترة ممكنة لانتظار المريض.

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