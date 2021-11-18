/661881/حازم-إمام-يكشف-كواليس-الحصول-على-الرقم-14-بسبب-أسطورة-هولندا-وأهمية-لقاء-الإسماعيلي

كشف حازم إمام، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن أسباب إرتداء القميص رقم 14 مع النادي والمنتخب.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "قناة المحور" "عندما كنت لاعبا في المنتخب الأولمبي، كان يشرف على تدريبي المدرب الهولندي رود كرول، وكان يعشق يوهان كرويف، وكان يحمل القميص رقم 14، فقرر المدرب أن أرتدي هذا القميص بصفة دائمة".

وزاد "رود كرول كان يعتز بيوهان كرويف كثيراً ولهذا قرر إعطائي هذا الرقم الخاص والمميز، وأن جمال عبد الحميد نجم الزمالك والأهلي السابق، توقع أن يكون إمام الموهوبين خليفته في الملاعب بعد اعتزاله".

وواصل "بالنسبة لمباراة الزمالك أمام الإسماعيلي في بطولة الدوري لابد من تحقيق الفوز لاستعادة الثقة بعد الخسارة أمام الأهلي الجولة الماضية في بطولة الدوري".

وأكمل "يحيى الكومي رئيس الإسماعيلي تحدث أن فريقة مرشح للفوز بهذه المباراة، وبذلك يضع ضغط كبير على لاعبي الزمالك ولابد أن تكون نقطة إيجابية خلال المباراة لتحقيق الفوز".

واختتم "لا يوجد بديل سوى الفوز للزمالك أمام الإسماعيلي من أجل إستعادة الثقة من جديد بعد الخسارة أمام الأهلي".

حازم إمام: وحيد خاليلوزيتش كان قريب من تدريب منتخب مصر ولكن مسئولي الجبلاية رفضوا وقرروا التعاقد مع خافيير أجيري بشكل غريب

أكد حازم إمام، نجم الزمالك السابق، أن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة رفضوا التعاقد مع وحيد خاليلوزيتش، مدرب المغرب الحالي، وكان هناك تصميم على خافيير أجيري.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "قناة المحور" "بعد رحيل هيكتور كوبر عن منتخب مصر، كانت هناك جلسه بيني وبين وحيد خاليلوزيتش بفرنسا، وتوصلنا لإتفاق شبه نهائي بتدريب منتخب مصر خلفا لهيكتور كوبر المدرب الأرجنتيني".

حازم إمام

وزاد "مسئولي الاتحاد المصري لكرة القدم، أخبرتهم بكل الأمور وأن التعاقد يتبقى له فقط الرتوش الأخيرة، ولكنني فوجئت بإصرارهم على التعاقد مع خافيير أجيري المدرب المكسيكي وكنت أرفض التعاقد معه نهائيا".

وتابع "أعشق كرة القدم، وإذا لم أكن لاعب كرة كنت أحب أن أكون طياراً مثل شقيقي أشرف، ووالدي حاول تواجدي بالكلية الحربية ولكن إحترافي بالخارج منعني لنيل هذا الشرف".

واختتم "والدي حمادة إمام رفض حضور أول مباراة لي مع ناشئ الزمالك وكنت بعمر 18 سنة".