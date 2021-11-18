فيديو - الأزهرى يوجه رسالة عبر مساء dmc لـ أهالى أسوان بعد السيول

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور أسامة الأزهرى، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، وأحد علماء الأزهر الشريف، أن الأمطار خير ورحمة من الله للعالمين، ولكن إذا زاد الأمر عن حده ووصل لحد السيول فتعد كارثة طبيعية قد تدمر الأخضر واليابس.





وقال، خلال حواره مع الإعلامى رامى رضوان فى برنامج "مساء dmc"، المذاع على قناة dmc الفضائية، موجها رسالة لأهل أسوان بعد تعرضهم لـ موجة من السيول مؤخرا: "نشد على أيديهم ونتضامن معهم ونحن مع كل إنسان تضرر قلبا وقالبا ولا يهدأ لنا بال حتى نطمئن على كل إنسان على أرض مصر".

وتابع أسامة الأزهرى: "ما حدث فى أسوان وغيرها من المناطق من سيول ليس شرطًا أن يكون عقوبة، وإنه قد يكون أمرا قدريًا بحتًا يستوجب من الجميع التضافر لمساعدة الأهالى المتضررين"، لافتا إلى أن من كان قادراً على تقديم الخير وتأخر عن فعله فهو آثم ولا خير فيه.

واستطرد: "الأمطار والسيول جاءت فى القرآن الكريم بصورة الخير والأذى، ويكفى أن طوفان نوح كان مياه، وجعله الله عقوبة لقوم نوح، إذا قد يكون المطر خير وقد يكون أذى، أما الانطباع العام هو رحمة وخير، وهو كذلك بالفعل، ولكن إن زاد عن حده، فهو كارثة وأزمة".