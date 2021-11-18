جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بـ الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الأجواء ستكون مستقرة على الأقل خلال الـ 10 أيام المقبلة فى محافظة أسوان، لافتا إلى أن باقى المحافظات ستكون الأجواء مستقرة فيها اليوم الخميس وغد الجمعة.





جاء ذلك، خلال مداخلة هاتفية، مساء أمس الأربعاء، لـ برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، والذى تقدمه الإعلامية شافكى المنيرى. وأشار شاهين إلى أن الطقس سيكون معتدلا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، اليوم الخميس، وسيكون مائلا للحرارة على شمال الصعيد، وحار على جنوب الصعيد، كما يكون لطيفا فى أول الليل، مائلا للبرودة فى آخره وفى الصباح الباكر فى جميع الأنحاء. جدير بالذكر، أن اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أكد عودة الحياة إلى طبيعتها المحافظة عقب الجهود المبذولة من مختلف الأجهزة التنفيذية لرفع آثار أكبر موجة من الطقس السيئ وهطول السيول شهدتها المحافظة، بواقع نحو 8 ملايين م3 من المياه وبزيادة 3 ملايين م3 عن سيول 2010.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأرصاد تكشف حالة الطقس فى أسوان خلال الـ 10 أيام المقبلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.