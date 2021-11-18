/661884/خالد-الدرندلي-يتراجع-عن-الهجوم-أمام-الخطيب-ومرتجي-دول-عشرة-عمر-والخلاف-في-وجهات-النظر-فقط

أكد خالد الدرندلي، أمين صندوق النادي الأهلي، أنه لا ينافس قائمة محمود الخطيب في انتخابات الأهلي، والكل يتنافس من أجل خدمة النادي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "صدى البلد" "لا توجد أي أزمات بيني وبين خالد مرتجي، فنحن "عشرة عمر" فمن الصعب حدوث أي أزمات بيننا، وكل منا يعمل من أجل مصلحة النادي الأهلي فقط، وبعد نهاية الانتخابات سنقول للفائز مبروك وللخاسر هارد لك، ونعود أصدقاء كالعادة".

وزاد "سعيد بإشادة محمود الخطيب بإنجازاتي داخل النادي الأهلي، والكل يقول أن الدرندلي وزير المالية في النادي نظرا للخبرة التي أملكها في هذا المنصب طوال سنوات عديدة، وخلال فترة حسن حمدي، والخطيب أيضا".

وتابع "لم أبحث عن منصب أمين الصندوق خلال الدورة الماضية، وكنت أقول أن يترشح محمود باجنيد وأتواجد في قائمة الأعضاء، فأنا أحب النادي الأهلي وكلنا نعمل من أجل الكيان الكبير الذي يجمعنا، ولا توجد أي أزمات مع محمود الخطيب رئيس النادي فهو أسطورة للجميع ولم تحدث أي أزمات داخل مجلس الإدارة خلال تواجده، فالكل يحترم بيبو، ومن يتحدث أن هناك أزمة بيني وبين الخطيب فهذا الكلام خاطئ".

واختتم "أنا والخطيب "عشرة عمر" ولا يمكن أن يحدث بيننا أي خلافات بسبب الانتخابات، وكنا نتواجد في المباريات مع بعضنا البعض قبل الإعلان عن قائمة الانتخابات النهائية، ولا يصح أن تخرج أخبار من أجل إشعال الفتنة قبل الانتخابات الهامة الأسبوع المقبل، والخلاف فقط يكون في وجهات النظر".

خالد الدرندلي: حزين من طريقة تعامل الخطيب معي

أكد خالد الدرندلي أمين صندوق الاهلي، انه سيكون داعماً للمجلس الجديد حال عدم فوزه بالانتخابات، بالرغم من عدم أختياره في قائمة الخطيب الجديدة.

أكد خالد الدرندلي أمين صندوق الاهلي، انه سيكون داعماً للمجلس الجديد حال عدم فوزه بالانتخابات، بالرغم من عدم أختياره في قائمة الخطيب الجديدة.

انتخابات الأهلي

واتم: “انني اخوض الانتخابات بشرف ونزاهة واتمنى ان افوز لأستمر في خدمة اعضاء الجمعية العمومية”.