/661885/خالد-الدرندلي-لا-أريد-أن-أتدخل-في-أزمة-مرتجي-والعامري-وأمتلك-الخبرات-الكافية-لحمل-أمانة-صندوق-الأهلي

أكد خالد الدرندلي، أمين صندوق النادي الأهلي، أنه لا ينظر إلى المناصب داخل القلعة الحمراء وإنما الخدمة العامة للجميع.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "صدى البلد" "لا أعلم من سيكون المرشح القادم على منصب رئيس النادي الأهلي، فكل وقت له ظروفه الخاصة ومن الصعب التنبؤ برئيس الأهلي القادم".

وزاد "الأهم في خدمة النادي الأهلي للشخص الذي يحمل الكثير من الخبرات، وأحب الخير للنادي في كل وقت ولا توجد أي أزمة بيني وبين خالد مرتجي لأننا أصدقاء، ولا اريد أن أتحدث في الأمر الخاص بالعامري فاروق وخالد مرتجي، ولا أريد أن أكون طرفا في هذا الأمر، وردي كان على أمور حدثت داخل المجلس في اختلاف وجهات النظر".

وأكمل "أعضاء قائمة محمود الخطيب هم من تحدثوا قبل أن أرد فكان يجب علي أن أخرج وأقول ما كان يدور داخل الاجتماعات لأنه لم يكن سرا، وتركيزي حاليا على الانتخابات فقط".

واختتم "أرى أنني قادر على حمل أمانة صندوق النادي الأهلي وهذا حقي نظرا لنجاحاتي، وخالد مرتجي متميز في أمور أخرى بعيدة عن هذا المنصب ولكن كل شخص له وجهة نظر يجب أن تحترم".

خالد الدرندلي يتراجع عن الهجوم أمام «الخطيب ومرتجي»: دول «عشرة عمر» والخلاف في وجهات النظر فقط

أكد خالد الدرندلي، أمين صندوق النادي الأهلي، أنه لا ينافس قائمة محمود الخطيب في انتخابات الأهلي، والكل يتنافس من أجل خدمة النادي.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "صدى البلد" "لا توجد أي أزمات بيني وبين خالد مرتجي، فنحن "عشرة عمر" فمن الصعب حدوث أي أزمات بيننا، وكل منا يعمل من أجل مصلحة النادي الأهلي فقط، وبعد نهاية الانتخابات سنقول للفائز مبروك وللخاسر هارد لك، ونعود أصدقاء كالعادة".

وزاد "سعيد بإشادة محمود الخطيب بإنجازاتي داخل النادي الأهلي، والكل يقول أن الدرندلي وزير المالية في النادي نظرا للخبرة التي أملكها في هذا المنصب طوال سنوات عديدة، وخلال فترة حسن حمدي، والخطيب أيضا".

خالد الدرندلي

وتابع "لم أبحث عن منصب أمين الصندوق خلال الدورة الماضية، وكنت أقول أن يترشح محمود باجنيد وأتواجد في قائمة الأعضاء، فأنا أحب النادي الأهلي وكلنا نعمل من أجل الكيان الكبير الذي يجمعنا، ولا توجد أي أزمات مع محمود الخطيب رئيس النادي فهو أسطورة للجميع ولم تحدث أي أزمات داخل مجلس الإدارة خلال تواجده، فالكل يحترم بيبو، ومن يتحدث أن هناك أزمة بيني وبين الخطيب فهذا الكلام خاطئ".

واختتم "أنا والخطيب "عشرة عمر" ولا يمكن أن يحدث بيننا أي خلافات بسبب الانتخابات، وكنا نتواجد في المباريات مع بعضنا البعض قبل الإعلان عن قائمة الانتخابات النهائية، ولا يصح أن تخرج أخبار من أجل إشعال الفتنة قبل الانتخابات الهامة الأسبوع المقبل، والخلاف فقط يكون في وجهات النظر".