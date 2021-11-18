فيديو- تاج الدين: الرئيس أدار أزمة كورونا بحنكة شديدة.. والأطباء أبطال

جدة - نرمين السيد - وقال، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج "السلطة التشريعية"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز" الفضائية، إن مصر دولة عظيمة وعظمتها تأتى من الكوادر البشرية التى تقف بقوة مع البلد وفى أزماتها. وأشار مستشار الرئيس إلى أن المؤسسات الصحية وقفت وقفة بطولية بمعنى الكلمة، مؤكدا أنه تم عمل مؤتمر دولى باسم "التجربة المصرية لـ إدارة أزمة كورونا"، وهناك عدد من الحضور من الدول الأجنبية.

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