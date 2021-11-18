جدة - نرمين السيد - وقال، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج "السلطة التشريعية"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز" الفضائية، إنه يوجد 152 شركة دواء ساهمت فى ضخ الدواء لـ المستشفيات والصيدليات المصرية، وخصوصا أدوية كورونا ولم نشعر أن الأدوية بها نقص.
ولفت تاج الدين إلى أن الاحتياطى الاستراتيجى من المستلزمات الطبية والعلاج فى أمان، فضلا عن زيادة عدد المستشفيات للتعامل مع الأزمة وشبكات الأكسجين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو- عوض تاج الدين: استطعنا تصنيع الأدوية العالمية لـ كورونا فى مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.