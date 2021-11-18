فيديو- عوض تاج الدين: استطعنا تصنيع الأدوية العالمية لـ كورونا فى مصر

جدة - نرمين السيد - وقال، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج "السلطة التشريعية"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز" الفضائية، إنه يوجد 152 شركة دواء ساهمت فى ضخ الدواء لـ المستشفيات والصيدليات المصرية، وخصوصا أدوية كورونا ولم نشعر أن الأدوية بها نقص.

ولفت تاج الدين إلى أن الاحتياطى الاستراتيجى من المستلزمات الطبية والعلاج فى أمان، فضلا عن زيادة عدد المستشفيات للتعامل مع الأزمة وشبكات الأكسجين.