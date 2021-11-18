طقس الخميس.. شبورة وأمطار خفيفة على هذه المناطق.. القاهرة 25

جدة - نرمين السيد - توقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الخميس، طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ويكون الطقس حارا على جنوب الصعيد.





ويسود ليلا طقس لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره، وفى الصباح الباكر على جميع الأنحاء. وتوقعت الأرصاد تكاثف الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، مع سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة. حالة الطقس اليوم وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، كشفت الأرصاد أنها تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 مترا والرياح السطحية شمالية غربية.. وعن حالة البحر الأحمر تكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية. بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى القاهرة 25 17 الأسكندرية 24 18 وادى النطرون 25 18 طنطا 25 17 شبين الكوم 24 18 دمنهور 24 18 بلطيم 24 17 مطروح 22 18 السلوم 20 16 سيوة 22 16 بورسعيد 24 19 دمياط 24 18 الزقازيق 25 18 المنصورة 24 17 الإسماعيلية 25 17 السويس 25 17 العريش 24 18 رفح 23 18 رأس سدر 23 17 نخل 23 11 نويبع 25 21 طابا 25 20 كاترين 20 12 الطور 26 20 شرم الشيخ 28 20 الغردقة 28 20 مرسى علم 28 19 الفيوم 25 17 بنى سويف 25 17 المنيا 25 16 أسيوط 26 16 سوهاج 27 17 قنا 29 17 الأقصر 30 18 أسوان 31 19 إدفو 31 19 أبوسمبل 31 20 الوادى الجديد 32 16 حلايب 28 20 شلاتين 29 19

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