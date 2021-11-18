مواعيد مباريات اليوم الخميس.. والقنوات الناقلة

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تقام اليوم الخميس مباريات هامة فى مختلف ملاعب العالم، مباراة الاتحاد السكندري ضد الجونة في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

مواعيد مباريات الدوري المصري

فاركو أمام فريق مصر المقاصة والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 3 عصراً On Time Sports

الشرقية للدخان امام فريق فيوتشر 5.30 مساءً On Time Sports

سيراميكا كيلوباترا أمام فريق البنك الأهلي 8 مساءً On Time Sports

الإتحاد السكندري أمام فريق الجونة 8 مساءً On Time Sports

مواعيد مباريات الدوري التونسي

مستقبل سليمان ضد هلال الشابة 3 عصراً

إتحاد بن قردان ضد أمل حمام سوسة 3 عصراً

نجم المتلوي ضد نادي حمام الأنف 3 عصراً

الأفريقي ضد الترجي الجرجيسي 5 مساءً Alkass Two HD

الإتحاد المنستيري ضد الأولمبي الباجي 5 مساءً.

وتستكمل باقي المباريات في اليوم التالي، بمواجهات قوية أبرزها الزمالك أمام الإسماعيلي في ديربي "أولاد العم" والأهلي أمام المقاولون العرب.

تاريخ مواجهات الزمالك والإسماعيلي

وخاض الزمالك 130 مبارة حيث فاز الإسماعيلي في33 وتعادل 34 وخسر 63، له 127 هدفًا عليه 181 هدف، كلين شيت 38 لقاء.

الدورى العام لعب 111 مباراة فاز 32 تعادل 32 خسر 47 له 114 هدفًا عليه 136 هدفًا كلين شيت 36 مباراة.

ملعب الإسماعيلى فاز 16 تعادل 21 خسر 17 له 54 هدفًا عليه 49 هدفًا كلين شيت 22 مباراة.

ملعب الزمالك فاز 15 تعادل 10 خسر 31 له 60 هدفًا عليه 87 هدفًا كلين شيت 13 مباراة.

كأس مصر لعب 19 مباراة فاز 2 تعادل 2 خسر 15 له 13 هدفًا عليه 45 هدفًا كلين شيت مباراتين ” الخروج بضربات الترجيح مرتين وخسارة اللقب مرتين".

اتحاد الكرة يدرس تقليل عقوبة شيكابالا لـ4 مباريات

ترددت بعض الانباء داخل اتحاد الكرة، بأنه سيتم رفع الإيقاف عن محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد نادي الزمالك عقب لقاء الإسماعيلي القادم.

وسيكتفي اتحاد الكرة بعقوبته 4 مباريات فقط مثل زميله في الفريق حازم إمام، الذي تم تطبيق عليه تلك العقوبة بعد أحداث مباراة البنك الأهلي في نهاية الدوري العام الموسم الماضي.

وكان حصل شيكابالا على حكم من مركز التسوية والتحكيم بإلغاء العقوبة الموقعه عليه من إتحاد الكرة، بجانب مناقشة الأمر في مجلس النواب بأن قرارات لجنة التوسية والتحكيم ملزمه وعلى اتحاد الكرة تنفيذها، وهو ما لم يحدث حتى الأن.