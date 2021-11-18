أهم الأخبار المتوقعة اليوم الخميس 18 نوفمبر 2021

جدة - نرمين السيد - القاهرة

يصل صاحبا السمو الملكى الأمير تشارلز أمير ويلز ودوقة كورنوول إلى القاهرة قادمين من العاصمة الأردنية عمان فى زيارة تاريخية تستمر لمدة يومين.

القاهرة

تنطلق أعمال الدورة الـ13 للمجلس الوزارى العربى للمياه برئاسة دولة الكويت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وبمشاركة وزراء المياه والموارد المائية والرى العرب ومن يمثلونهم.

أوتاوا

يشارك رئيس الوزراء الكندى، جستن ترودو فى قمة الأصدقاء الثلاثة مع الرئيسين الأمريكى والمكسيكى فى العاصمة الأمريكية واشنطن.

المنامة

يبدأ وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن جولة شرق أوسطية تشمل البحرين والإمارات العربية المتحدة، حيث سيجتمع خلال زيارته قيادات الدولة والعسكريين فى البحرين والإمارات، وسيزور أيضًا القوات الأمريكية المتمركزة فى كلا البلدين.

القاهرة

تنطلق بطولة الجمهورية للتنس الأرضى على ملاعب أندية الزهور بمدينة نصر، والمقاولون العرب، وسماش الخمائل، وسماش كرمة، وتستمر لمدة أسبوعين.

الإسكندرية

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، حفلا فنيا لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى بقيادة المايسترو عبدالحميد عبد الغفار، على مسرح سيد درويش بالإسكندرية.