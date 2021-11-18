صحف القاهرة تبرز توجيهات السيسى بتوسيع نشاط مشروع مستقبل مصر

جدة - نرمين السيد - ففى صدر صفحتها الأولى، وتحت عنوان "الرئيس: إنشاء مجمع تصنيع زراعى متكامل لتحقيق الاكتفاء الذاتى من متطلبات الإنتاج"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، وجه بتوسيع نشاط مشروع "مستقبل مصر" بحيث يتم تنفيذه فى إطار شامل ومتكامل الأركان، لتحقيق الاستغلال الأمثل لأصول الدولة وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتوافرة، خاصة الأراضى الزراعية والمياه، بحيث يكون المشروع بمثابة قاطرة للتطور الزراعى فى الدولة، من خلال تبنى مفهوم الكيانات الزراعية العملاقة التى تتمتع بالقدرة على إحداث نقلة نوعية فى قطاع الزراعة الحديثة وتحقيق الأمن الغذائى، بالإضافة إلى الاعتماد على أحدث التكنولوجيا العالمية فى الرى والزراعة.

وأضافت "الأهرام" أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس السيسى، أمس الأربعاء، مع الفريق محمد عباس حلمى، قائد القوات الجوية، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، والمقدم طيار بهاء الدين الغنام مدير مشروع "مستقبل مصر".

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس وجه بتركيز مشروع "مستقبل مصر" على زراعة المحاصيل الإستراتيجية اللازمة لتقليل فجوة الاستيراد، فضلا عن الاستفادة من المشروع بإدراج مختلف الأنشطة الإنتاجية ذات الصلة بالنشاط الزراعى، لتحقيق قيمة مضافة لإنتاجية المشروع، وكذلك إنشاء مجمع تصنيع زراعى متكامل لتحقيق الاكتفاء الذاتى من متطلبات الإنتاج، إلى جانب منظومة المعامل والصوامع والمبردات المطلوبة لعمل هذا المشروع العملاق.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الرئاسة، قوله إن الاجتماع تناول تطورات الموقف التنفيذى للمشروع القومى "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعى، ضمن نطاق المشروع العملاق "الدلتا الجديدة" لاستصلاح إجمالى مساحة 2.2 مليون فدان.

ونوهت "الأهرام" إلى أن الرئيس اطلع فى هذا الإطار على الموقف التنفيذى للمشروع بكل مكوناته، خاصةً ما يتعلق بمسارات وصول المقنن المائى من مياه الرى، إلى جانب محطة تحلية المياه الخاصة بالمشروع، بالإضافة إلى منظومة الميكنة الزراعية والتصنيع الزراعى، فضلا عن خطط التطوير المستقبلية للمشروع، الذى يتم بالتكامل والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالدولة.

وتحت عنوان "منع غير المطعمين من دخول المنشآت الحكومية أول ديسمبر"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ثمن الزيارة المهمة، التى قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى العاصمة الفرنسية، للمشاركة فى مؤتمر باريس الدولى حول ليبيا، الذى يستهدف حشد جهود المجتمع الدولى لمساندة ليبيا، خلال هذه المرحلة الدقيقة التى تمر بها، منوهاً إلى ما تضمنته هذه الزيارة من عقد عدد من اللقاءات والاجتماعات مع كبار المسؤولين الفرنسيين، لبحث سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والبناء على ما تشهده من زخم.

وأضافت "الأهرام" أن رئيس الوزراء، استعرض، خلال الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء، عددًا من الموضوعات وملفات العمل المهمة، بالعديد من الرسائل المهمة التى وجهها الرئيس السيسى، خلال كلمته أمام مؤتمر باريس حول ليبيا، ومنها تجديد استمرار مصر تقديم كل أشكال الدعم للأشقاء فى ليبيا للعمل على توحيد مؤسسات الدولة وبناء القدرات بما يمكنهم من تقرير مصيرهم ورسم مستقبلهم ودعوة الأشقاء فى ليبيا لاستلهام عزيمة أجدادهم من أجل الحرية واستقلال القرار الوطنى والعمل على إعلاء مصالح البلاد العليا.

كما تناول رئيس الوزراء ما قام به من زيارات مؤخرًا شملت محافظتى الوادى الجديد والسويس، والتى رافقه خلالها عدد من الوزراء، لمتابعة الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات التنموية والخدمية، التى يتم إقامتها فى عدد من القطاعات والتعرف على أرض الواقع على أى تحديات من الممكن أن تواجه تنفيذ تلك المشروعات، للعمل على حلها بما يسهم فى سرعة الانتهاء منها، ودخولها الخدمة سعياً للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من خلالها، موجهاً الشكر للمحافظين على ما لمسه من جهود مبذولة فى مختلف القطاعات الحيوية، التى تمس حياة المواطنين اليومية.

ولفتت الصحيفة إلى أن مدبولى شدد على ضرورة الالتزام التام بتنفيذ قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا بشأن عدم السماح لأى موظف لم يتلق اللقاح بالدخول إلى مكان عمله بعد يوم 15 نوفمبر الجارى، وعدم السماح للطلاب الجامعيين الذين لم يتلقوا اللقاح بدخول الجامعات بنفس التوقيت، فضلاً عن عدم السماح لأى مواطن بدخول أى منشأة حكومية لإنهاء إجراءاته إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح، اعتبارا من الأول من ديسمبر المقبل، مُشددًا على أهمية الاستمرار فى خطة التوسع فى منظومة التطعيم لجميع شرائح المجتمع.

وأشارت إلى أن وزير التعليم العالى والبحث العلمى، القائم بأعمال وزير الصحة، عرض آخر المستجدات الخاصة بالتعامل مع أزمة فيروس كورونا محليًا ودوليًا.

كما استعرض مستجدات حملة «معاً نطمئن» .. مشيراً إلى أنه تم توفير 14 مركزاً لتلقى اللقاح فى المحطات التبادلية والمحطات ذات الكثافة العالية بمترو الأنفاق بالإضافة إلى 97 نقطة تسجيل للمواطنين للتيسير عليهم، وتوجيههم على الفور لتلقى اللقاح بالمراكز القريبة داخل محطات المترو، وتوزيع 70 نقطة تسجيل داخل شباك التذاكر بكل محطات المترو، فيما تم تطعيم 482 ألف شخص تقريباً عن طريق هذه الحملة بالتنسيق مع الأحزاب فى 27 محافظة.

ولفت الوزير إلى أنه سيتم التوسع فى عدد مراكز تلقى لقاحات فيروس كورونا فى جميع محطات مترو الأنفاق لتشمل الخطوط الثلاثة، بالإضافة إلى محطات القطارات تباعاً فضلاً عن تثبيت مراكز لتسجيل وتلقى اللقاح أيضا بعدد من الأسواق التجارية.

وفى صحيفة "الجمهورية"، وتحت عنوان "مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولى: استثناء شرم الشيخ ودهب من قانون التنمية المتكاملة فى سيناء"، أشارت "الجمهورية" إلى أن مجلس الوزراء وافق فى اجتماعه أمس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن استثناء مدينتى شرم الشيخ ودهب بمحافظة جنوب سيناء من الخضوع لأحكام قانون التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء وذلك لما المدينتين من طبيعة خاصة جعلتهما عاملاً أساسياً لجذب التنمية السياحية إليهما.

وأضافت الجمهورية أن مجلس الوزراء وافق على طلب هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى إنابة "بنك المعرفة المصرى" فى التعاقد مع الناشر "Springer Nature" لتغطية النشر العلمى للباحثين المصريين فى الدوريات ذات الوصول الحر بالكامل والمجلات المزدوجة، ويوفر التعاقد نفقات ضخمة ويمكن من خلاله تولى موقع الريادة فى تنفيذ السياسات البحثية الأكثر تقدمًا.

وتحت عنوان "مدبولى يتابع الموقع التنفيذى للمشرع القومى لتنمية الأسرة"، ذكرت "الجمهورية" أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى وجه بسرعة إطلاق الحملة الإعلامية للإعلان عن المشروع القومى لتنمية الأسرة، وذلك خلال الاجتماع الذى عقده أمس لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروع، بحضور وزيرى التعليم العالى والتخطيط ورئيس المجلس القومى للمرأة.

وأشارت "الجمهورية" إلى أن الاجتماع استعرض أبرز ملامح الخطة الإعلامية للمشروع القومى لتنمية الأسرة، المقرر إطلاقها قريباً، والتى تهدف إلى تصحيح المفاهيم الخاطئة التى تؤدى إلى زيادة النمو السكانى.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط أنه سيتم تنفيذ المشروع القومى خلال العام الأول بمحافظات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بما يشمل نحو 1520 قرية على مستوى 52 مركزاً فى 20 محافظة، بالوجهين القبلى والبحرى، لافتة إلى أن الفترة من شهر يوليو حتى ديسمبر 2021 تشهد تنفيذ مرحلة تجريبية فى 14 قرية، ومن المقرر أن يتم استهداف كل قرى ومراكز محافظات مصر بهذا المشروع على مدار ثلاثة أعوام.

وفى صحيفة "الأخبار"، وتحت عنوان "الحكومة تظهر العين الحمراء للبناء فى مخرات السيول"، ذكرت الصحيفة أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء أكد أن المنازل التى تأثرت من جراء سقوط الأمطار بكثافة كانت مبنية بالطوب اللبن وتقع فى مخرات السيل، مؤكداً أن الدولة بكل أجهزتها تعاملت مع هذا الحدث بمنتهى السرعة للتخفيف من آثاره، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى.

وأشارت "الأخبار" إلى أن الدكتور مصطفى مدبولى شدد على أن الدولة لن تسمح مرة أخرى بالبناء فى الأماكن المقررة كمخرات للسيول، مشيراً إلى وجود وحدات سكنية متاحة ومبنية فى منطقة العلاقى سيتم العمل على رفع كفاءتها فقط بحيث تكون جاهزة لتسكين الأهالى المتضررين من حدوث السيول، منوهاً إلى ضرورة سرعة نقل هؤلاء الأهالى إلى تلك الوحدات، والعمل على دعم جهود المحافظة لضمان تنفيذ ذلك.

وتحت عنوان "تخفيض 20٪ مقابل الخدمات عن عمليات التداول بالبورصة"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، وافق فى اجتماعه أمس الأربعاء، على تخفيض 20٪ من تكلفة مقابل الخدمات المحصلة عن عمليات التداول بالبورصة المصرية وإرسال مشروع القرار إلى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ إجراءات استصداره بهدف زيادة أحجام التداول بالبورصة المصرية.

وأشارت "الأهرام" إلى أن هذه الخطوة تأتى حرصًا من الهيئة على تنمية سوق رأس المال والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات، واستجابة لحزمة محفزات دعم سوق الأوراق المالية وتحسين بيئة الاستثمار والصادرة مؤخرا عن رئيس مجلس الوزراء بنهاية الأسبوع الماضى، وتوصى بخفض تكلفة مقابل الخدمات المحصلة من مؤسسات السوق (هيئة الرقابة المالية ــ البورصة المصرية ــ شركة المقاصة والإيداع والقيد المركزى صندوق حماية المستمر) عن عمليات التداول بالبورصة المصرية التى تتم على الأوراق المالية، لتصبح السوق المصرية أكثر تنافسية بين نظيراتها من أسواق المال الإقليمية والعالمية والأقل تكلفة فى مقابل الخدمات عن عمليات التداول التى تتقاضاها الجهات المنظمة للسوق مقارنة بالأسواق المحيطة.

وتحت عنوان "ولى عهد بريطانيا يزور القاهرة فى مهمة رسمية"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن وريث العرش البريطانى الأمير تشارلز - 73 عامًا - وزوجته الدوقة كاميلا - 74 عامًا - يزوران مصر اليوم قادمين من الأردن فى أول رحلة رئيسية لهما إلى الخارج منذ جائحة كورونا.

وأشارت "الأخبار" إلى أن الجولة التى تستغرق 4 أيام تأتى بتكليف من الحكومة البريطانية حسبما أعلن قصر "كلارنس هاوس"، مضيفة أن الموضوعات المحورية للجولة ستدور حول المناخ وكذلك الحوار بين الأديان، وحقوق المرأة وحماية التراث الثقافى التاريخى.

وأضافت أنه من المقرر عقد قمة الأمم المتحدة للمناخ المقبلة "كوب 27" فى مصر العام المقبل، لذلك تعتبر الزيارة نوعا من التسليم من بريطانيا المضيف الحالى إلى مصر التى تنعقد القمة على أرضها العام القادم، ويهتم الأمير تشارلز بقضايا حماية البيئة منذ عقود.

وتحت عنوان "مصر تبحث تطوير التعليم وتعزيز التعاون مع فرنسا"، ذكرت صحيفة "المصرى اليوم" أن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بحث مع السفير الفرنسى بالقاهرة، مارك باريتى، تعزيز أوجه التعاون المشترك فى مجال تطوير التعليم، ووجود العديد من فرص التعاون المستقبلية بين البلدين.

وأشارت الصحيفة إلى أن "شوقى" أكد أن العلاقات مع فرنسا شهدت تطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، انعكاسًا للعلاقات المتميزة بين البلدين، خاصة فى مجالات التعاون والتبادل التعليمى وتعزيز اللغة الفرنسية فى قطاع التعليم.

من جانبه، أشاد السفير الفرنسى بالعلاقات الاستراتيجية مع مصر، مؤكدًا أهمية الدور الريادى لمصر فى قيادة المنطقة والحفاظ على استقرارها، وسيرها بخطى ثابتة نحو تطوير التعليم، والإصلاحات الكبيرة التى تحققت فى هذا المجال، فضلًا عن الأهمية التى توليها بلاده لتقديم كافة أوجه الدعم لوزارة التربية والتعليم المصرية، لتطوير اللغة الفرنسية التى يتم تدريسها داخل المدارس للارتقاء بمستوى الطلاب فى اللغة، لتتناسب مع مستوى جودة اللغة العالمى من خلال الخبراء المتخصصين.

وأشارت إلى أن اللقاء شهد استعراض المشروعات المشتركة بين الجانبين، ومن بينها: مشروع برنامج دعم وتطوير المناهج والمواد التعليمية باللغة الفرنسية فى المدارس الرسمية المصرية، وتخطيط أنشطة التدريس وتطوير الأدوات التعليمية، وتدريب معلمى اللغة الفرنسية ورفع الكفاءات اللغوية والتربوية لديهم.

كما تم استعراض استكمال التعاون فى ترجمة المناهج الجديدة للغة الفرنسية، بالإضافة لتوفير المزيد من المحتوى والمواد التعليمية الرقمية باللغة الفرنسية تستهدف الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، وإتاحتها على بنك المعرفة، ومصادر التعلم المختلفة التى تتيحها الوزارة، وإقامة مدارس فرنسية جديدة مع التأكيد على الحفاظ على الهوية المصرية.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، خلال اجتماع مجلس الوزراء، أمس، إلى أن مصر صعدت إلى المركز الـ39 ضمن تصنيف "يو إس نيوز" لأعلى 78 دولة فى جودة التعليم، لافتًا إلى إشادة جامعة «هارفارد» بمستوى «بنك المعرفة»، وكذا التعامل مع جائحة "كورونا".