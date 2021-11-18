هل يجوز إعطاء الأقارب من أموال الزكاة؟.. اعرف الصح

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، ردا على سؤال "هل إعطاء الزكاة للأقارب يضاعف الثواب والأجر؟ ومن الأقرباء الذين يُضعَّف الأجر عندما نعطيهم الزكاة؟، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

وقالت الإفتاء: "إعطاء الزكاة لمستحقها الذى تربطه صلة قرابة بالمزكِّى أولى وأفضل فى الأجر والثواب من إعطائها لمن لا تربطه به صلة قرابة".

وأضافت: "وقد بين النبى الكريم، صلى عليه وآله وسلم ذلك بقوله: "الصَّدَقَةُ عَلَى المِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِى عَلَى ذِى الرَّحِمِ ثِنْتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ"، رواه الترمذى، بشرط أن لا يكون هؤلاء الأقارب ممن تجب على المزكى نفقتهم وكذلك الأصول والفروع".