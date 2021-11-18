/661889/موعد-مباراة--سيراميكا-أمام-البنك-الأهلى-فى-الدوري-الممتاز

يدخل فريق سيراميكا نظيره البنك الأهلى، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الخميس على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

في مواجهة قوية للفريقين يدخلها سيراميكا بعد التعادل السلبى مع مصر المقاصة بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما فاز البنك الأهلى على الاسماعيلى بهدف دون رد في نفس الجولة.

حسم التعادل الإيجابي لقاء المقاولون العرب وسيراميكا كليوباترا، بنتيجة هدف مقابل هدف، في لقاء جمع بين الفريقين ودياً، استعداداً لإستئناف بطولة الدوري الممتاز.

حسم التعادل الإجابي نتيجة مباراة المصري البورسعيدي ونادي فيوتشر، بنتيجة هدف مقابل هدف، في لقاء الجولة الثالثة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

ونجح فريق فيوتشر من افتتاح سجل التهديف في المبارة في الدقيقة الـ 45 من عمر المباراة، عن طريق مروان محسن مهاجم الفريق من خلال مروان محسن استلم الكرة داخل منطقة الجزاء ثم أطلق تسديدة زاحفة مرت في أقصى الزاوية اليمنى داخل الشباك.

وعاد فريق المصري بهدف التعادل في المباراة في الدقيقة الـ 75 من عمر المباراة، عن طريق حسن على لاعب خط وسط الفريق البورسعيدي، من خلال ركلة جزاء لصالح المصري بعد عرقلة اللاعب أحمد الشيخ عن طريق كريم عرفات من داخل منطقة الجزاء.

موقف الفريقين في الدوري:

وبهذا التعادل ينجح فريق فيوتشر من خطف نقطة ثمينة في منافسات الدوري الممتاز، ليحتل المركز العاشر برصيد 4 نقاط، من أصل ثلاث مباريات، نجح من تحقيق الفوز في اللقاء الأول أمام فاركو وتعادل .

في حين يقع فريق المصري في المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 3 نقاط من أصل ثلاث مباريات، حسم فيهم التعادل من انطلاقة الدوري.