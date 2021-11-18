/661890/تعرف-على-موعد-مباراة-فاركو-أمام-مصر-المقاصة

يدخل فريق فاركو مباراته اليوم الخميس أمام نظيره مصر المقاصة في تمام الثالثة عصر اليوم الخميس على ستاد برج العرب بالأسكندرية بافتتاح الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

أنتهت مباراة الجونة أمام فاركو بفوز الأول بنتيجة 1/0 على ملعب خالد بشارة بالغردقة، ضمن مباريات الأسبوع الثالث من الدوري المصري الممتاز.

وشهد اللقاء إثارة كبير بين الفريقين، وكلاهما كانوا على سعي لتحقيق الفوز حتى سجل محمود الشبروي هدف الجونة في الدقيقة 72 من عمر المباراة برأسية متقنه سكنت شباك الحارس محمد صبحي، ليعطي الفوز لأصحاب الملعب.

وحاول فاركو التعادل عن طريق سيف تيري الذي كان في حالة نشاط بالجزء الأخير من اللقاء، ولكن فشل الفريق في إدراك هدف التعادل.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد الجونة للنقطة رقم 4 في المركز العاشر، بينما يظل فاركو بدون نقاط في المركز قبل الأخير بجدول الترتيب.

وجاء تشكيل فاركو على النحو التالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي

الدفاع :أحمد الصغيري _ رامي صبري - أحمد عبد العزيز "مودي" - عبد الله بكرى - عزمي غومة

الوسط : محمود عماد - محمود حمادة - رزقي حمرون

الهجوم : عمرو جمال - سيف تيري

وتواجد على مقاعد البدلاء :

محمود السيد _ أحمد عوض _على بهيج _ جابر كامل _ أحمد البحراوي _ محمود جهاد _ وليد على _ إسلام جمال _ أحمد شريف.

بينما جاء تشكيل الجونة كالتالى :

حراسة المرمى : إسلام طارق

خط الدفاع : لؤي وائل - محود الجزار - عمرو سعداوي - محمد عبدالجواد

خط الوسط : إسلام محارب - نور السيد - كريم طارق - إسلام عبدالنعيم - ناصر ناصر

خط الهجوم : خالد قمر

وتواجد على دكة البدلاء :

محمود الغرباوي - محمود الشبراوي - عموري - إسلام رشدي - أحمد عمر - شيمس بيكلي - أحمد صافي - حسام غانم - علي زعزع