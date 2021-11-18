بقيمة 300 جنيه.. الأوقاف تطلق مشروع صكوك الإطعام على مدار العام

جدة - نرمين السيد - أطلقت وزارة الأوقاف، مشروع "صكوك الإطعام" لتوفير كميات من اللحوم لتوزيعها على مدار العام على الأسر الأولى بالرعاية من خلال إطلاق صك موحد قيمته 300 جنيه، ويشمل كل أنواع التبرعات، سواء (زكاة مال، صدقة، كفارة، نذر).





وذكرت الوزارة فى بيان اليوم الخميس، أن إطلاق مشروع "صكوك الإطعام" جاء انطلاقا من قوله تعالى: "وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا *إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا* إِنَّا نَخَافُ مِنْ رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا"، مشيرة إلى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص (رضى الله عنهما) أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أى الإسلام خير؟ قال: "تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ" (متفق عليه).

وأشار البيان إلى نجاح مشروع الصكوك وتحقيقه عائدًا غير مسبوق فى العام الهجرى 1443هـ، حيث حقق 142 مليون جنيه، مكن الوزارة من توزيع 1453 طنًّا من لحوم أضاحى الأوقاف على مليون و453 ألف أسرة أولى بالرعاية.

وأوضحت الوزارة أنها قامت بتخصيص الحسابات التالية لدعم المشروع: رقم : 2 / 22222 / 450 /9 أو حساب رقم: 1400001009999999 أو حساب رقم :0013070465285400014 / أو حساب رقم : 19002000155711006 أو حساب رقم : 0163600034039818 فى البنوك.