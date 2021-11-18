وزير التنمية المحلية يتفقد اليوم المناطق المتضررة من السيول بمحافظة أسوان

في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية للحكومة بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإحتواء تداعيات أزمة السيول بمحافظة أسوان ودعم الأسر المتضررة .

كلف الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، اليوم بزيارة إلي محافظة أسوان لتفقد الأماكن المتضررة من موجة السيول التي تعرضت لها المحافظة منذ أيام وذلك بحضور اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة لمعاينة تداعيات السيول .

وسيقوم وزير التنمية المحلية بجولة ميدانية علي بعض الأماكن المتضررة وأماكن الإيواء بمناطق الكوبانية والعلاقي .

ومن المقرر أن يعقد اللواء محمود شعراوي اجتماعا بمقر محافظة أسوان، مع اللواء أشرف عطية بحضور القائمين عَلِي عمليات الإغاثة و ممثلي الجمعيات الأهلية وعدد من مؤسسات المجتمع المدني لمتابعة موقف توزيع المساعدات لمتضرري السيول وتوحيد جهود المجتمع المدني الحالية مع ما تقوم به الدولة بوزارتها المختلفة في هذا الشأن .

كما سيختتم وزير التنمية المحلية زيارته للمحافظة بلقاء مع ممثلي أهالي المناطق المتضررة بحضور الأجهزة التنفيذية للمحافظة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ .