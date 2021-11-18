رابط تسجيل لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة والسكان المصرية

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محمد سياف - ابو ظبي - بعد إعلان الكثير من الهيئات والوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية بمنع دخول المواطنين وتحديدًا الموظفين الغير محصنين من لقاح كورونا للمؤسسات الحكومية، فبات الأمر ضروري على المواطنين للحصول على الجرعات كاملة ضد فيروس كورونا من أي لقاح سواء سينوفاك أو سينوفارم أو أسترازينيكا، أو جونسون، أو فايزر، وجاء هذا القرار ضمن إطار الإجراءات الوقائية التي أطلقتها الحكومة للسيطرة على فيروس كورونا لدى الدراسة أو أماكن العمل.

رابط تسجيل لقاح كورونا عبر وزارة الصحة والسكان المصرية

ولتسهيل الأمر على المواطنين للتعرف على خطوات تسجيل اللقاح، فقد نشرت وزارة الصحة والسكان خطوات ورابط تسجيل لقاح كورونا لكافة المواطنين سواء للطلاب أو لكبار السن أو للموظفين وغيرهم من فئات المجتمع، وإليكم خطوات التسجيل:

قم بزيارة موقع “وزارة الصحة والسكان المصرية“.

انقر على اختيار “تسجيل طلب اللقاح”.

حدد الفئة العمرية للفرد المتقدم للحصول على اللقاح بناءً على ما صرحت به وزارة الصحة.

اكتب البيانات الشخصية للمتقدم من “اسم، ورقم قومي، والنوع، وتاريخ الميلاد، والمحافظة الذي يرغب في تلقي اللقاح فيها”.

والآن لابد من الإجابة على سؤال “هل تعاني من أمراض مزمنة”؟

إذا كنت تعاني من أي مرض مزمن، فقم بالنقر على زر “نعم”.

قم بتحميل التقارير والمستندات التي يستدل منها على إصابتك بمرض مزمن.

اكتب الوظيفة.

ادخل رقم الهاتف.

اكتب بريدك الإلكتروني؛ وهي خطوة اختيارية.

قم بمراجعة البيانات مرة أخرى، وانقر على مربع “أيقونة الاستكمال”.

وبعد الانتهاء من التسجيل، سيرسل على رقم هاتفك كود مكون من 20 رقم داخل رسالة نصية، احتفظ يه إلى حين تلقيك اللقاح.

الفئات الممنوعة من أخذ اللقاح

كما حددت وزارة الصحة والسكان موانع الحصول على لقاح كورونا: