تعرف على حكام مباريات الدوري المصري اليوم

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يواجه فريق الشرقية للدخان نظيره فيوتشر، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة والنصف عصر اليوم الخميس على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

فاركو ضد مصر المقاصة

هشام الفلال حكما للساحة ويعاونه كل من رمضان هنداوى مساعد أول وممدوح مصطفى مساعد ثانى وصبرى إبراهيم حكما رابعا ومحمد سلامة "ميدو" حكم فيديو وعاطف حسين حكم فيديو مساعد.

سيراميكا ضد البنك الأهلى

عبد العزيز السيد حكما للساحة ويعاونه كل من إبراهيم السودانى مساعد أول وصالح محمد مساعد ثاني ومحمود رشدى حكما رابعا وإبراهيم نور الدين حكم فيديو ومحمد محمود لطفي حكم فيديو مساعد.

وتلقي فريق الشرقية للدخان خسارة من سموحة بثلاثية دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل فيوتشر مع المصرى البورسعيدى بهدف لكل فريق في نفس الجولة.

حسم التعادل الإجابي نتيجة مباراة المصري البورسعيدي ونادي فيوتشر، بنتيجة هدف مقابل هدف، في لقاء الجولة الثالثة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

ونجح فريق فيوتشر من افتتاح سجل التهديف في المبارة في الدقيقة الـ 45 من عمر المباراة، عن طريق مروان محسن مهاجم الفريق من خلال مروان محسن استلم الكرة داخل منطقة الجزاء ثم أطلق تسديدة زاحفة مرت في أقصى الزاوية اليمنى داخل الشباك.

وعاد فريق المصري بهدف التعادل في المباراة في الدقيقة الـ 75 من عمر المباراة، عن طريق حسن على لاعب خط وسط الفريق البورسعيدي، من خلال ركلة جزاء لصالح المصري بعد عرقلة اللاعب أحمد الشيخ عن طريق كريم عرفات من داخل منطقة الجزاء.

موقف الفريقين في الدوري:

وبهذا التعادل ينجح فريق فيوتشر من خطف نقطة ثمينة في منافسات الدوري الممتاز، ليحتل المركز العاشر برصيد 4 نقاط، من أصل ثلاث مباريات، نجح من تحقيق الفوز في اللقاء الأول أمام فاركو وتعادل .

في حين يقع فريق المصري في المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 3 نقاط من أصل ثلاث مباريات، حسم فيهم التعادل من انطلاقة الدوري.