/661892/فيلم--فوتو-كوبى-بنادى-سينما-أوبرا-دمنهور

يعرض ض نادى سينما أوبرا دمنهور فيلم الدراما المصرى "فوتو كوبى" للمخرج تامر العشرى وتأليف هيثم دبور فى السادسة مساء الثلاثاء ٢٣ نوفمبر على مسرح أوبرا دمنهور، وذلك بالتعاون بين دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر والمركز القومى للسينما برئاسة السيناريست زينب عزيز .

فيلم فوتو كوبى بنادى سينما أوبرا دمنهور

يعقب العرض ندوة مع الناقد السينمائي أحمد النبوى بالمركز القومى للسينما، وذلك تحت إشراف فني الدكتور خالد داغر، ‏ومن إعداد المهندسة إيمان مكاوى مدير عام أوبرا دمنهور .

وتدور قصة الفيلم حول رجل متقاعد يعيش وحيدًا بلا عائلة في أواخر الخمسينيات من عمره ، وصاحب مكتبة لتصوير ونسخ المستندات في حي عبده باشا، وفي أحد الأيام أثناء تصويره للمستندات يجد موضوعًا عن الديناصورات ليبدأ رحلته من الهوس بالبحث عن أسباب انقراضها، الأمر الذى يدفعه إلى إعادة اكتشاف الحب والصداقة والأبوة والمعنى الحقيقي للحياة، حيث يتعلق بطل الفيلم بجارته المسنة (صفية) التي تعيش وحيدة بعد أن مات زوجها وسافر ابنها للعمل بالخارج.

فيلم فوتو كوبى بنادى سينما أوبرا دمنهور

الفيلم بطولة محمود حميدة، وشيرين رضا، وعلي الطيب، وفرح يوسف، وأحمد داش، وإنتاج صفي الدين محمود وشركة ريد ستار للإنتاج الفني والتوزيع السينمائي ٢٠١٧.

وقد حصل الفيلم على العديد من الجوائز أهمها : جائزة أفضل فيلم في مهرجان طرابلس عام 2018، جائزة أفضل سيناريو في مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي، كما حصل على نجمة الجونة الذهبية لأفضل فيلم عربي في مهرجان الجونة السينمائي في دورته الأولى عام 2017.

وسوف تفتح دار اوبرا دمنهور ابوابها امام الجمهور مجانًا لحضور العرض كما ستقام فعاليات النادى فى إطار الاجراءات الوقائية والاحترازية حفاظاً على سلامة الجميع.