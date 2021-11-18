التشغيل والانتقال الشهر المقبل.. مدبولى يتابع جاهزية العاصمة الإدارية

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مساء أمس، لمتابعة جاهزية المنشآت والخدمات المختلفة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ تمهيدا لعملية انتقال الموظفين والتشغيل التجريبى للمبانى الحكومية، اعتبارا من الشهر المقبل، تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية.





وحضر الاجتماع، الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والمهندسة راندة المنشاوى، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، والمهندس أشرف فطين، رئيس القطاع الهندسى بشركة العاصمة الإدارية الجديدة، والمهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، ومسؤولو عدد من الجهات المعنية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتوجيه بسرعة إنهاء إجراءات تسليم الوحدات السكنية الجاهزة بمدينة بدر للموظفين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى ضرورة البدء فى تسليم الوحدات تباعا لمستحقيها بدءا من الشهر المقبل.

وفى هذا الإطار تناول الدكتور صالح الشيخ بالشرح الإجراءات التى سيتم تطبيقها فيما يتعلق بحصول الموظفين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة على وحدة سكنية بمدينة بدر، لافتاً إلى أنه سيتم البدء فى تسليم هذه الوحدات للموظفين بدءا من الشهر المقبل.

وأضاف رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أنه تم حصر عدد المتقدمين للحصول على وحدات سكنية سواء فى مدينة بدر، أو فى حى "3R" بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتم تحليل جميع بياناتهم، كما تم الانتهاء من تحديد عدد من معايير المفاضلة التى سيتم على أساسها إما حصول الموظف على وحدة سكنية أم لا.

وتابع: تم وضع هذه المعايير اعتمادا على عدد من الأسس تتمثل فى: العمر، والبعد الجغرافى، والحالة الاجتماعية، وطبيعة السكن الحالى، ونوع التعيين، إلى جانب عدد من المعايير الأخرى، مشيراً إلى أنه تم إرسال بيانات الموظفين المستحقين للوحدات السكنية فى المرحلة الأولى إلى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على أساس المعايير التى تم التوافق عليها.

فيما استعرضت المهندسة راندة المنشاوى، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، جهود التنسيق مع الجهات المعنية فيما يتعلق بجاهزية المنشآت والخدمات المختلفة، تمهيدا لعملية انتقال الموظفين والتشغيل التجريبى للمبانى الحكومية، اعتبارا من الشهر المقبل.

وفى هذا الإطار، عرضت المهندسة راندة المنشاوى موقف إجراءات تشغيل واستلام التيار الكهربائى المؤمن الخاص بالمبانى الحكومية، وأنظمة تشغيل البوابات الرئيسية للعاصمة، وآلية إدارة وتشغيل المرافق، وتنسيق الموقع العام للمحاور والطرق الرئيسية، فضلا عن إقامة أبراج المحمول بمختلف الأحياء.

وأشارت إلى آليات استلام المبانى الحكومية، والخدمات الداخلية لمبانى الحى الحكومى، مستعرضة موقف شبكات الاتصالات وأجهزة التليفون، وأبراج المحمول الخارجية والتغطية الداخلية للمبانى، وموقف الأحياء السكنية، وغيرها من إجراءات تسكين الموظفين، وتشغيل المبانى الحكومية.