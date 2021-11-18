السفير الفرنسى يؤكد أهمية الدور الريادى لمصر فى الحفاظ على استقرار المنطقة

جدة - نرمين السيد - استقبل وزير التعليم العالى والبحث العلمى، مساء أمس، مارك باريتى السفير الفرنسى بالقاهرة، والوفد المرافق له؛ لبحث مجالات التعاون المشترك فى قطاع التعليم العالى والبحث العلمى، وموقف التعاون القائم حاليا بين مصر وفرنسا، وذلك بمقر الوزارة.





فى بداية اللقاء، أعرب الوزير عن سعادته بالتعاون مع الحكومة الفرنسية، مشيرًا إلى أن العلاقات بين مصر وفرنسا شهدت تطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، وذلك انعكاسًا للعلاقات المتميزة بين البلدين وحرصها على تقوية الروابط المشتركة وعلاقات التعاون.

وأشار الوزير إلى العديد من المشروعات التعليمية والبحثية الناجحة التى أسفر عنها هذا التعاون، منها تأسيس جامعة سنجور الفرنسية بالإسكندرية، والتى تقدم دورًا نشيطًا فى مجال التنمية ونقل الخبرات إلى الدول الإفريقية فى مجال التعليم، وتقديم فرص تدريبية فى العديد من المجالات، وكذلك إنشاء الجامعة الأهلية الفرنسية عام 2003، والتى جاءت نتاج زيارة الرئيس الفرنسى السابق جاك شيراك إلى مصر خلال عام 1990، مشيدًا بالاتفاق الذى تم توقيعه فى عام 2019 بين الحكومتين المصرية والفرنسية؛ لإعادة تأسيس الجامعة، وتخصيص توسعات بمساحة 30 فدانًا، بتكلفة 1.3 مليار دولار.

وتناول اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين المصرى والفرنسى من خلال اتفاقية التعاون الثنائى، التى تستهدف دعم وتطوير المستشفيات الجامعية، فى الجوانب الفنية والبحثية والتدريبية والتى تتعلق بتبادل الأطقم الطبية، وكذلك أعمال تطوير مستشفى قصر العينى الفرنساوى، ومركز زراعة الكبد بمستشفيات جامعة المنصورة.

وأشاد بما تشهده المنظومة الصحية الفرنسية من تطور، مؤكدًا على أهمية الاستفادة من التجربة الفرنسية فى تطوير المستشفيات الجامعية المصرية، والبالغ عددها 115 مستشفى جامعى على مستوى الجمهورية.

وبحث اللقاء، التعاون بين البلدين فى مجالات تدريب وتأهيل الكوادر العلمية والطبية المصرية فى إطار حرص الوزارة على الاستفادة من الخبرات الأكاديمية الفرنسية فى هذا المجال.

ووجه الدعوة إلى السفير الفرنسى والوفد المرافق له، لحضور المنتدى العالمى للتعليم العالى والبحث العلمى (GFHS) فى نسختة الثانية، الذى يُعقد خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2021، بالعاصمة الإدارية الجديدة، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وذلك بالتزامن مع استضافة جمهورية مصر العربية للدورة الرابعة عشر للمؤتمر العام لمنظمة الإيسيسكو.

من جانبه، أعرب مارك باريتى السفير الفرنسى عن ترحيب بلاده بتعزيز أواصر التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات ومساندة جهود وخطط التنمية بمصر، خاصًة فى مجالات التعليم العالى والبحث العلمى، باعتبارهما من المشروعات الرائدة ونموذجًا يحتذى به على مستوى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، مشيدًا بالعلاقات الاستراتيجية التى تربط بين مصر وفرنسا، ومؤكدًا على أهمية الدور الريادى لمصر فى قيادة المنطقة والحفاظ على استقرارها، وسيرها بخطى ثابتة نحو تطوير التعليم، والإصلاحات الكبيرة التى تحققت فى هذا المجال.

وأشار السفير الفرنسى إلى منتدى الطلاب "اختر فرنسا" فى نسخته الثالثة الذى عقد بمقر المعهد الفرنسى بالمنيرة بالقاهرة خلال الشهر الجارى، وشارك فى المنتدى حوالى 20 مؤسسة تعليم عالٍ فرنسى وجميع المؤسسات المصرية التى تمنح شهادات فرنسية كالأقسام الفرنسية فى مصر، واسلسكا، والجامعة الفرنسية فى مصر.

كما دعا السفير الفرنسى الوزير للمشاركة فى حضور المؤتمر الدولى "Space Medicine"، والمقرر عقده خلال شهر ديسمبر من العام القادم، وفى ختام اللقاء، أعرب الوزير عن ترحيب مصر الدائم بمزيد من التعاون مع فرنسا باعتبارها دولة صديقة، مثمنًا التعاون المشترك بين البلدين فى شتى المجالات.