قرار جمهورى بالموافقة على قرض بنك التنمية الأفريقى لتمويل تحديث سكك حديد...

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 265 لسنة 2021 بالموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي لتمويل تحديث سكك حديد مصر بمبلغ لا يتجاوز 145 مليون يورو والموقع بتاريخ 23 مايو 2021. نشر القرار في الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الخميس.

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