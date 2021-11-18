مايا مرسي تشارك في برنامج التطوير الذاتي والمهني للقيادات النسائية بالقطاع...

شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي اليوم في برنامج التطوير الذاتي والمهني للقيادات النسائية بالقطاع الحكومي في إطار مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالتعاون مع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، بحضور الدكتورة سلوى طبالة استشاري أول الحوكمة بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر والأستاذة الدكتورة شريفة شريف الرئيس التنفيذي بالمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والسيد جيسون تيلور مدير مكتب الديمقراطية والحوكمة بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والأستاذ الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والأستاذة نسرين بغدادي والأستاذ ماجد عثمان عضوا المجلس القومي للمرأة.

أعرب الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها بحضور هذا البرنامج الذي يهدف إلى تحقيق استمرارية الدعم المقدم إلى خريجات البرنامج القيادي بالمعهد وخاصة عند عودتهن إلى دورة العمل.

أكدت على التعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية والجهات المعنية لتنفيذ خطة التدريب بحرفية عالية واقتراح سياسات تسهل على المرأة العاملة القيام بعملها. ‎ وأشارت الدكتورة مايا مرسي الي أن مصر هي أول دولة علي مستوى العالم تصدر ورقة سياسات حول الاستجابة لاحتياجات المرأة والفتاة خلال جائحة كوفيد-19.

وكان المجلس قد اطلق "ألية لرصد السياسات والبرامج المستجيبة لاحتياجات المرأة خلال جائحة فيروس كورونا" كآلية لرصد ومتابعة تنفيذ تلك السياسات وفعالية المرأة واتخاذ القرار والحماية من العنف، والتأثير على الفرص الاقتصادية، والبيانات والمعرفة، مشيرة إلي أنه تم رصد 165 تدبير وقرار و إجراء وقائي داعم للمرأة المصرية.

أكدت الدكتورة مايا مرسي على دعم الإرادة السياسية للمرأة والتي تساعد على التحرك المختلف في كافة القطاعات لوصولها لصناعة القرار ثم تلبية كل احتياجاتها، مشيرة إلى أهمية خلق جيل جديد من الشباب في المؤسسات قادر على الإدارة.

كما أكدت رئيسة المجلس على ضرورة التقييم الدوري للمرشدين في هذا البرنامج، مشيرة إلي أهمية شعور المرأة بثقة بالنفس عالية وبالأمان والأمن على مركزها داخل المؤسسات.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى تعاون البنك المركزي المصري ووزارة التخطيط مع المجلس القومي للمرأة لتنفيذ أول مجموعة تطوير ذاتي ومهني لتنمية المهارات الحياتية للشباب.

أعربت الدكتورة مايا مرسي عن أملها في تعاون كل من القطاعين العام والخاص لتبادل الخبرات والمرشدين، بالإضافة إلي تحقيق البرنامج هدفه في خلق جيل من القيادات النسائية التي تستطيع أن تحتل المراكز القادمة في المستقبل في الجمهورية الجديدة.